https://ria.ru/20211028/kitay-1756653436.html

"Идущие против течения" и "лежащие плашмя". Что нужно знать о Китае?

"Идущие против течения" и "лежащие плашмя". Что нужно знать о Китае? - РИА Новости, 28.10.2021

"Идущие против течения" и "лежащие плашмя". Что нужно знать о Китае?

Современный Китай для иностранцев не менее загадочен, чем сотни лет назад. На первый взгляд, китайцы стали совершенно похожи на жителей западных стран. Они... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:45

2021-10-28T12:45

2021-10-28T12:45

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МОСКВА, 28 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". Современный Китай для иностранцев не менее загадочен, чем сотни лет назад. На первый взгляд, китайцы стали совершенно похожи на жителей западных стран. Они пользуются такими же смартфонами, смотрят современные телешоу, путешествуют, любят распродажи в онлайн-магазинах. Уже несколько десятилетий страны по всему миру обмениваются студентами, делегациями ученых, бизнесменов и политиков. И все же как в России, так и на Западе Китай и китайские реалии воспринимают по-своему. Что нужно знать о современном Китае – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Представитель народаЗа последние десятилетия Китай кардинально изменился. Те, кто были там в 1990-е, не узнают памятных мест сегодня. Даже те, кто помнит Китай 2019 года, обязательно удивятся изменениям во время следующей поездки. И все же до сих пор, несмотря на развитие интернета и видеосервисов, одни не могут избавиться от воспоминаний о временах, когда КНР была бедной страной, только приступившей к реформам, но еще не вкусившей ее плодов. Другие, напротив, боятся силы Китая и сетуют, что страна развивается так быстро.В октябре новый посол КНР в США Цинь Ган выступил перед американцами с необычной речью. Чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит сегодня в Китае, он выбрал необычный способ: выбрал семь слов и фраз, которые описывают китайские реалии, и рассказал о них жителям Штатов.Модные фразочкиСлоган "народ и жизнь превыше всего" стал популярен в период борьбы с пандемией коронавируса. Для китайцев важно, что руководство страны ставит интересы и благополучие народа на первое место. Несмотря на то, что в стране во время первой вспышки в Ухане ввели жесточайшие антикоронавирусные меры, на власти никто не роптал. Неделями уханьцы, а вслед за ними жители других городов, где обнаруживали заразу, сидели на тотальном карантине. Еду им доставляли люди в спецкостюмах, о прогулках никто не думал. Благодаря таким драконовским мерам стране удалось быстро побороть эпидемию. Смертность от коронавируса в Китае – одна из самых низких в мире – чуть более четырех тысяч человек.Это во многом заслуга медицинского персонала, отважных врачей и медсестер. Им и посвящена вторая популярная фраза "идущие против течения". На начальном этапе эпидемии в Ухань отправились сотни добровольцев. Фотографии девушек с кровавыми следами от защитных масок на лицах облетели весь мир. Врачи не спали сутками, спасая жизни людей. Так, врачи в 2020 году в Китае стали настоящими национальными героями.Следующее слово отсылает к пышным балам в европейских дворцах – "Версаль". Название знаменитой королевской резиденции в пригороде Парижа стало синонимом хвастовства и спеси. Так называют тех, кто сам себя нарек высшим сословием, аристократией, не спросив мнения окружающих. Так называют и "хвастунов-скромников", указал Цинь Ган.Еще четыре слова отражают тенденции в китайском обществе. В последнее время в китайском интернете набирает популярность выражение "лежать плашмя", означающее усталость молодежи от вечной погони за успехом. Такие люди отказываются от больших амбиций и довольствуются в жизни малым. Посол подчеркнул, что как правило, это либо дети из богатых семей, либо те, кто верит, что то, что нужно, в их жизнь придет само."Инволюция" – еще одно модное слово указывает на бессмысленную, но невольную конкуренцию. А "двойное сокращение" -- на меры властей по сокращению "инволюции" в сфере образования. Дело в том, что китайским родителям свойственно перегибать палку в стремлении дать детям наилучшее образование. Дети загружены дополнительными учебными курсами, кружками, репетиторами, все – ради попадания в хорошую школу, а затем вуз. Это приводит к тому, что дети слишком устают, а родители тратят на их образование колоссальные суммы. Так, руководство страны стремится вернуть образованию его изначальное предназначение – учить детей, а не делать из них роботов и позволять бизнесменам наживаться на этом.Последняя фраза, которой Цинь Ган описал сегодняшний Китай, - "фан-клубы звезд". Китайские власти пытаются взять под контроль спонтанные массовые увлечения граждан знаменитостями. Такое "идолопоклонничество" приводит к тому, что недобросовестные предприниматели зарабатывают на страсти людей, продавая им вещи с символикой звезды.В заключении своего выступления Цинь Ган подчеркнул, что социализм с китайской спецификой требует материального прогресса и культурно-этического развития. "Мы должны сохранять традиции и ценности, и не терять себя перед соблазнами рыночной экономики", — добавил он.

https://ria.ru/20210927/kitay-1751948479.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/1747589254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ухань, москва