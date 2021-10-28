https://ria.ru/20211028/kishinev-1756727053.html

МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам

МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам - РИА Новости, 28.10.2021

МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам

Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:45

2021-10-28T17:45

2021-10-28T17:53

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее сообщалось, что памятник в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии, был торжественно открыт в Кишиневе на месте, где прежде был родник и монумент в память о братстве русской и румынской армий в годы Первой мировой войны."Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва призывает официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей.Молдавия была оккупирована румынскими войсками, которые воевали на стороне нацистской Германии в 1941 году. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.

https://ria.ru/20191108/1560723342.html

https://ria.ru/20210825/pamyatniki-1747167382.html

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в мире, молдавия, москва, мария захарова, россия