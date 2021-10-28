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https://ria.ru/20211028/kishinev-1756727053.html
МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам
МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам - РИА Новости, 28.10.2021
МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам
Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:45
2021-10-28T17:53
в мире
молдавия
москва
мария захарова
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее сообщалось, что памятник в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии, был торжественно открыт в Кишиневе на месте, где прежде был родник и монумент в память о братстве русской и румынской армий в годы Первой мировой войны."Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва призывает официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей.Молдавия была оккупирована румынскими войсками, которые воевали на стороне нацистской Германии в 1941 году. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
https://ria.ru/20191108/1560723342.html
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в мире, молдавия, москва, мария захарова, россия
17:45 28.10.2021 (обновлено: 17:53 28.10.2021)
 
МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам

МИД осудил открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынским солдатам

© SputnikПамятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии, в центре Кишинева в парке "Валя Морилор"
Памятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии, в центре Кишинева в парке Валя Морилор - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что памятник в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии, был торжественно открыт в Кишиневе на месте, где прежде был родник и монумент в память о братстве русской и румынской армий в годы Первой мировой войны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
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Захарова прокомментировала осквернение памятника Черниенко в Молдавии
"Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва призывает официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей.
© SputnikПамятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии, в центре Кишинева в парке "Валя Морилор"
Памятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии, в центре Кишинева в парке Валя Морилор - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Sputnik
Памятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии, в центре Кишинева в парке "Валя Морилор"
Молдавия была оккупирована румынскими войсками, которые воевали на стороне нацистской Германии в 1941 году. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:08
МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии
 
В миреМолдавияМоскваМария ЗахароваРоссия
 
 
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