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В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну
В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну - РИА Новости, 28.10.2021
В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну
Пожилому мужчине, перевернувшему урну у дома многоэтажки в Кемерово, грозит штраф, а первоклассницу, которая подняла ее, поощрят, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:30
2021-10-28T20:25
кемеровская область
кемерово
жкх
россия
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КЕМЕРОВО, 28 окт – РИА Новости. Пожилому мужчине, перевернувшему урну у дома многоэтажки в Кемерово, грозит штраф, а первоклассницу, которая подняла ее, поощрят, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором к дому многоэтажки на проспекте Шахтеров в Кемерово подходят пожилые мужчина и женщина. Мужчина, проходя мимо мусорки, намеренно пинает ее, урна переворачивается, а ее содержимое вываливается на газон. После этого пожилая пара спокойно скрывается в подъезде. Через некоторое время в кадре появляется школьница, заметив перевернутую урну, останавливается, поднимает ее и идет дальше.Полицейские установили личность горожанина – житель этой многоэтажки. Он пояснил, что своим поступком хотел привлечь внимание управляющей компании, в чьи обязанности входит следить за чистотой двора."Стражи порядка возбудили в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения и принятия законного решения. Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания штраф в размере 2000 рублей", – сообщает ведомство.Кроме того, участковые уполномоченные полиции направили в управляющую компанию, обслуживающую многоэтажный дом, предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения."Полицейские также установили школьницу, которая подняла опрокинутую мужчиной урну. Ею оказалась 7-летняя первоклассница, воспитывающаяся в многодетной семье. Сотрудниками ГУМВД России по Кемеровской области и общественным советом при областном полицейском главке принято решение о поощрении девочки за неравнодушие", – добавили в региональном главке.
https://ria.ru/20211007/shkola-1753543378.html
кемеровская область
кемерово
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60
В Кемерово девочка подняла урну после того, как ее опрокинул мужчина
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором к дому многоэтажки на проспекте Шахтеров в Кемерово подходят пожилые мужчина и женщина. Мужчина, проходя мимо мусорки, намеренно пинает ее, урна переворачивается, а ее содержимое вываливается на газон. После этого пожилая пара спокойно скрывается в подъезде. Через некоторое время в кадре появляется школьница, заметив перевернутую урну, останавливается, поднимает ее и идет дальше.
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кемеровская область, кемерово, жкх, россия
14:30 28.10.2021 (обновлено: 20:25 28.10.2021)
 
В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну

В Кемерово наградят за неравнодушие первоклассницу, поднявшую перевернутую урну

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 окт – РИА Новости. Пожилому мужчине, перевернувшему урну у дома многоэтажки в Кемерово, грозит штраф, а первоклассницу, которая подняла ее, поощрят, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором к дому многоэтажки на проспекте Шахтеров в Кемерово подходят пожилые мужчина и женщина. Мужчина, проходя мимо мусорки, намеренно пинает ее, урна переворачивается, а ее содержимое вываливается на газон. После этого пожилая пара спокойно скрывается в подъезде. Через некоторое время в кадре появляется школьница, заметив перевернутую урну, останавливается, поднимает ее и идет дальше.
Полицейские установили личность горожанина – житель этой многоэтажки. Он пояснил, что своим поступком хотел привлечь внимание управляющей компании, в чьи обязанности входит следить за чистотой двора.
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"Стражи порядка возбудили в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения и принятия законного решения. Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания штраф в размере 2000 рублей", – сообщает ведомство.
Кроме того, участковые уполномоченные полиции направили в управляющую компанию, обслуживающую многоэтажный дом, предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
"Полицейские также установили школьницу, которая подняла опрокинутую мужчиной урну. Ею оказалась 7-летняя первоклассница, воспитывающаяся в многодетной семье. Сотрудниками ГУМВД России по Кемеровской области и общественным советом при областном полицейском главке принято решение о поощрении девочки за неравнодушие", – добавили в региональном главке.
 
Кемеровская областьКемеровоЖКХРоссия
 
 
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