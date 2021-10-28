https://ria.ru/20211028/kemerovo-1756681472.html

В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну

В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну - РИА Новости, 28.10.2021

В Кемерово наградят первоклассницу, поднявшую перевернутую урну

Пожилому мужчине, перевернувшему урну у дома многоэтажки в Кемерово, грозит штраф, а первоклассницу, которая подняла ее, поощрят, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:30

2021-10-28T14:30

2021-10-28T20:25

кемеровская область

кемерово

жкх

россия

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КЕМЕРОВО, 28 окт – РИА Новости. Пожилому мужчине, перевернувшему урну у дома многоэтажки в Кемерово, грозит штраф, а первоклассницу, которая подняла ее, поощрят, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором к дому многоэтажки на проспекте Шахтеров в Кемерово подходят пожилые мужчина и женщина. Мужчина, проходя мимо мусорки, намеренно пинает ее, урна переворачивается, а ее содержимое вываливается на газон. После этого пожилая пара спокойно скрывается в подъезде. Через некоторое время в кадре появляется школьница, заметив перевернутую урну, останавливается, поднимает ее и идет дальше.Полицейские установили личность горожанина – житель этой многоэтажки. Он пояснил, что своим поступком хотел привлечь внимание управляющей компании, в чьи обязанности входит следить за чистотой двора."Стражи порядка возбудили в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения и принятия законного решения. Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания штраф в размере 2000 рублей", – сообщает ведомство.Кроме того, участковые уполномоченные полиции направили в управляющую компанию, обслуживающую многоэтажный дом, предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения."Полицейские также установили школьницу, которая подняла опрокинутую мужчиной урну. Ею оказалась 7-летняя первоклассница, воспитывающаяся в многодетной семье. Сотрудниками ГУМВД России по Кемеровской области и общественным советом при областном полицейском главке принято решение о поощрении девочки за неравнодушие", – добавили в региональном главке.

https://ria.ru/20211007/shkola-1753543378.html

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В Кемерово девочка подняла урну после того, как ее опрокинул мужчина Ранее в соцсетях появилось видео, на котором к дому многоэтажки на проспекте Шахтеров в Кемерово подходят пожилые мужчина и женщина. Мужчина, проходя мимо мусорки, намеренно пинает ее, урна переворачивается, а ее содержимое вываливается на газон. После этого пожилая пара спокойно скрывается в подъезде. Через некоторое время в кадре появляется школьница, заметив перевернутую урну, останавливается, поднимает ее и идет дальше. 2021-10-28T14:30 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, кемерово, жкх, россия