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В США суд отсрочил казнь двоих заключенных
В США суд отсрочил казнь двоих заключенных - РИА Новости, 28.10.2021
В США суд отсрочил казнь двоих заключенных
Апелляционный суд 10-го округа США согласился приостановить действие решения о казни двоих заключенных на время рассмотрения их иска против штата Оклахома,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:20
2021-10-28T01:20
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Апелляционный суд 10-го округа США согласился приостановить действие решения о казни двоих заключенных на время рассмотрения их иска против штата Оклахома, следует из документов суда.Грант и Джонс участвуют в судебном процессе против штата Оклахома в связи с проводимой местными властями политикой в части исполнения смертных приговоров. Осужденные, в частности, оспаривают применение мидазолама - одного из седативных препаратов, используемых при казнях путем инъекции.Этот препарат в 2014 году использовался как минимум в трех смертельных казнях в США, которые пошли не по сценарию. Противники мидазолама утверждают, что его использование не позволяет достичь бессознательного состояния, достаточно глубокого для безболезненного умерщвления осужденного, а следовательно, он является непригодным.Большой общественный резонанс вызвал случай в апреле 2014 года, когда приговоренный Клейтон Локетт, получивший инъекцию ранее не применявшегося препарата, мучительно умирал в течение практически часа. При благоприятном сценарии же осужденный теряет сознание практически сразу, и спустя несколько минут врач констатирует смерть.
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в мире, сша
01:20 28.10.2021
 
В США суд отсрочил казнь двоих заключенных

В США суд отсрочил казнь двоих заключенных, оспоривших выбор препарата для инъекции

© AP Photo / Nate JenkinsКамера для смертельных инъекций
Камера для смертельных инъекций - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Nate Jenkins
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Апелляционный суд 10-го округа США согласился приостановить действие решения о казни двоих заключенных на время рассмотрения их иска против штата Оклахома, следует из документов суда.
"Заявители попросили об отсрочке исполнения приговора до вынесения решения по этому обращению. В целях достижения этой цели мы частично удовлетворяем ходатайство и приостанавливаем решения о казни Джона Гранта и Джулиуса Джонса, исполнение приговоров в отношении которых назначено на 28 октября и 18 ноября соответственно", - говорится в судебных документах.
Грант и Джонс участвуют в судебном процессе против штата Оклахома в связи с проводимой местными властями политикой в части исполнения смертных приговоров. Осужденные, в частности, оспаривают применение мидазолама - одного из седативных препаратов, используемых при казнях путем инъекции.
Этот препарат в 2014 году использовался как минимум в трех смертельных казнях в США, которые пошли не по сценарию. Противники мидазолама утверждают, что его использование не позволяет достичь бессознательного состояния, достаточно глубокого для безболезненного умерщвления осужденного, а следовательно, он является непригодным.
Большой общественный резонанс вызвал случай в апреле 2014 года, когда приговоренный Клейтон Локетт, получивший инъекцию ранее не применявшегося препарата, мучительно умирал в течение практически часа. При благоприятном сценарии же осужденный теряет сознание практически сразу, и спустя несколько минут врач констатирует смерть.
Камера исполнения приговоров к смертной казни - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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Жестокое и негуманное наказание. В ЕС высказались о смертной казни в США
 
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