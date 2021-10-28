https://ria.ru/20211028/kazn-1756601297.html

В США суд отсрочил казнь двоих заключенных

В США суд отсрочил казнь двоих заключенных - РИА Новости, 28.10.2021

В США суд отсрочил казнь двоих заключенных

Апелляционный суд 10-го округа США согласился приостановить действие решения о казни двоих заключенных на время рассмотрения их иска против штата Оклахома,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:20

2021-10-28T01:20

2021-10-28T01:20

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Апелляционный суд 10-го округа США согласился приостановить действие решения о казни двоих заключенных на время рассмотрения их иска против штата Оклахома, следует из документов суда.Грант и Джонс участвуют в судебном процессе против штата Оклахома в связи с проводимой местными властями политикой в части исполнения смертных приговоров. Осужденные, в частности, оспаривают применение мидазолама - одного из седативных препаратов, используемых при казнях путем инъекции.Этот препарат в 2014 году использовался как минимум в трех смертельных казнях в США, которые пошли не по сценарию. Противники мидазолама утверждают, что его использование не позволяет достичь бессознательного состояния, достаточно глубокого для безболезненного умерщвления осужденного, а следовательно, он является непригодным.Большой общественный резонанс вызвал случай в апреле 2014 года, когда приговоренный Клейтон Локетт, получивший инъекцию ранее не применявшегося препарата, мучительно умирал в течение практически часа. При благоприятном сценарии же осужденный теряет сознание практически сразу, и спустя несколько минут врач констатирует смерть.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/kazn-1585724217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша