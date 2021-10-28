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Израиль попросят пояснить объявление палестинские НKО террористическими
Израиль попросят пояснить объявление палестинские НKО террористическими - РИА Новости, 28.10.2021
Израиль попросят пояснить объявление палестинские НKО террористическими
Евросоюз намерен обратиться за разъяснениями к Израилю в связи с его решением признать террористическими шесть палестинских некоммерческих организаций (НКО),... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:42
2021-10-28T20:42
в мире
израиль
палестина
евросоюз
министерство обороны израиля
народный фронт освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз намерен обратиться за разъяснениями к Израилю в связи с его решением признать террористическими шесть палестинских некоммерческих организаций (НКО), говорится в заявлении официального представителя европейской внешнеполитической службы."ЕС серьезно относиться к включению шести палестинских организаций (в список террористических – ред.) министерством обороны Израиля. Это имеет далекоидущие последствия для организаций в политическом, юридическом и финансовом отношении. Мы обратимся к израильским властям за дополнительной информацией по тем основаниям, на которых было принято решение", - сказано в письменном заявлении европейского представителя.По его словам, Евросоюз никогда не финансировал террористические организации, все предыдущие утверждения о нецелевом использовании палестинскими организациями средств ЕС не подтвердились. Он подчеркнул, что если будет доказано обратное, то ЕС будет добиваться возврата средств.При это в Брюсселе заявили, что гордятся тем, что поддерживают гражданское общество, которое, в свою очередь содействует миру и взаимному доверию палестинцев и израильтян."Процветающее гражданское общество и уважение основных свобод – это основа открытых демократий", - подчеркнули в ЕС.Ранее министерство обороны Израиля признало террористическими шесть палестинских НКО за связь с "Народным фронтом освобождения Палестины" (НФОП), который признан террористическим в Израиле. Речь идет о таких организациях, как "Союз комитетов палестинских женщин", "Ассоциация поддержки заключенных и прав человека", "Бисанский центр исследований и разработок", "Организация Аль-Хак", "Международная организация защиты детей - Палестина" и "Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих".Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала решение властей Израиля признать террористическими шесть палестинских НКО атакой против правозащитников и призвала немедленно его отменить.
https://ria.ru/20210909/palestina-1749349060.html
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в мире, израиль, палестина, евросоюз, министерство обороны израиля, народный фронт освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
20:42 28.10.2021
 
Израиль попросят пояснить объявление палестинские НKО террористическими

Евросоюз попросит Израиль пояснить объявление палестинских НКО террористическими

© РИА НовостиАкция в Париже в поддержку Палестины
Акция в Париже в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз намерен обратиться за разъяснениями к Израилю в связи с его решением признать террористическими шесть палестинских некоммерческих организаций (НКО), говорится в заявлении официального представителя европейской внешнеполитической службы.
"ЕС серьезно относиться к включению шести палестинских организаций (в список террористических – ред.) министерством обороны Израиля. Это имеет далекоидущие последствия для организаций в политическом, юридическом и финансовом отношении. Мы обратимся к израильским властям за дополнительной информацией по тем основаниям, на которых было принято решение", - сказано в письменном заявлении европейского представителя.
По его словам, Евросоюз никогда не финансировал террористические организации, все предыдущие утверждения о нецелевом использовании палестинскими организациями средств ЕС не подтвердились. Он подчеркнул, что если будет доказано обратное, то ЕС будет добиваться возврата средств.
При это в Брюсселе заявили, что гордятся тем, что поддерживают гражданское общество, которое, в свою очередь содействует миру и взаимному доверию палестинцев и израильтян.
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"Процветающее гражданское общество и уважение основных свобод – это основа открытых демократий", - подчеркнули в ЕС.
Ранее министерство обороны Израиля признало террористическими шесть палестинских НКО за связь с "Народным фронтом освобождения Палестины" (НФОП), который признан террористическим в Израиле. Речь идет о таких организациях, как "Союз комитетов палестинских женщин", "Ассоциация поддержки заключенных и прав человека", "Бисанский центр исследований и разработок", "Организация Аль-Хак", "Международная организация защиты детей - Палестина" и "Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих".
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала решение властей Израиля признать террористическими шесть палестинских НКО атакой против правозащитников и призвала немедленно его отменить.
 
В миреИзраильПалестинаЕвросоюзМинистерство обороны ИзраиляНародный фронт освобождения ПалестиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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