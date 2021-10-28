https://ria.ru/20211028/izrail-1756691573.html

Страны Европы призвали Израиль отменить строительство на Западном берегу

Страны Европы призвали Израиль отменить строительство на Западном берегу - РИА Новости, 28.10.2021

Страны Европы призвали Израиль отменить строительство на Западном берегу

Двенадцать стран Европы призвали Израиль отменить решение о строительстве трех тысяч единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

в мире

израиль

арабо-израильский конфликт

западный берег реки иордан

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Двенадцать стран Европы призвали Израиль отменить решение о строительстве трех тысяч единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении МИД этих государств.Заявление подписали Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Испания."Мы призываем правительство Израиля отменить решение, которое санкционирует строительство около трех тысяч жилищ на Западном берегу реки Иордан. Мы вновь настойчиво высказываемся против израильской поселенческой политики в оккупированных палестинских районах, она нарушает действующее международное право и подрывает усилия по достижению решения (палестино-израильского конфликта) на основе принципа двух государств", - говорится в документе.Европейские страны призвали стороны конфликта продолжить добиваться прогресса в укреплении сотрудничества и снижении напряжения, которые были предприняты в последние месяцы.

https://ria.ru/20211020/ssha-1755396153.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, арабо-израильский конфликт, западный берег реки иордан