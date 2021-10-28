https://ria.ru/20211028/iznasilovanie-1756667367.html
На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида
На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида - РИА Новости, 28.10.2021
На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида
Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:32
2021-10-28T13:32
2021-10-28T13:32
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Липало А.В. возбудить уголовное дело по факту изнасилования 17-летней девушки в городе Петропавловске-Камчатском. О совершении в отношении несовершеннолетней сексуального насилия 18 октября правоохранительным органам сообщила мать потерпевшей. Со слов заявительницы, ее несовершеннолетняя дочь, являющаяся ребенком-инвалидом, 5 октября во время прогулки была изнасилована", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида
В СК поставили на контроль дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида на Камчатке