https://ria.ru/20211028/iznasilovanie-1756667367.html

На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида

На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида - РИА Новости, 28.10.2021

На Камчатке изнасиловали несовершеннолетнюю девушку-инвалида

Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:32

2021-10-28T13:32

2021-10-28T13:32

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Липало А.В. возбудить уголовное дело по факту изнасилования 17-летней девушки в городе Петропавловске-Камчатском. О совершении в отношении несовершеннолетней сексуального насилия 18 октября правоохранительным органам сообщила мать потерпевшей. Со слов заявительницы, ее несовершеннолетняя дочь, являющаяся ребенком-инвалидом, 5 октября во время прогулки была изнасилована", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20211013/shkolnitsa-1754471837.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия