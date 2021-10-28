https://ria.ru/20211028/izhevsk-1756742077.html

Жителя Ижевска, убившего соседа по палате, отправят в психбольницу

Жителя Ижевска, убившего соседа по палате, отправят в психбольницу - РИА Новости, 28.10.2021

Жителя Ижевска, убившего соседа по палате, отправят в психбольницу

Мужчину, который после долгого алкогольного запоя попал в больницу и убил соседа по палате на фоне "белой горячки", по решению суда в Ижевске принудительно... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:45

2021-10-28T18:45

2021-10-28T18:45

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

криминал

россия

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УФА, 28 окт – РИА Новости. Мужчину, который после долгого алкогольного запоя попал в больницу и убил соседа по палате на фоне "белой горячки", по решению суда в Ижевске принудительно отправят в психиатрическую больницу, сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.Ранее сообщалось, что 35-летний житель Ижевска 25 мая прошлого года был госпитализирован в больницу с признаками заболевания. В ночь на 29 мая он схватил нож со стола и напал на соседа по палате. Другим пациентам удалось сбежать и заявить в полицию. Раненый мужчина спустя два дня скончался. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Следователи выяснили, что до поступления в больницу мужчина долго злоупотреблял спиртными напитками. В ночь на 29 мая из-за того, что он больше не мог пить спиртное, у него наступило временное психическое расстройство, которое полностью искажало восприятие им действительности.По результатам двух судебно-психиатрических экспертиз было установлено, что фигурант дела на момент преступления был невменяемым, находился во временно болезненном состоянии и не мог осознавать фактический характер действий и руководить ими. Ему рекомендовано лечение у врача-психиатра, информирует ведомство."Постановлением суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь общего типа. Постановление суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении СУСК по Удмуртии.

https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752288252.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), криминал, россия