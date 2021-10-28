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Закон о противодействии гомофобии вызвал скандал в парламенте Италии
Закон о противодействии гомофобии вызвал скандал в парламенте Италии - РИА Новости, 28.10.2021
Закон о противодействии гомофобии вызвал скандал в парламенте Италии
Законопроект о противодействии гомофобии и трансфобии, получивший в Италии название "закон Дзан" (по фамилии его автора – активиста ЛГБТ-сообщества, депутата от РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:59
2021-10-28T20:12
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парламент италии
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РИМ, 28 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Законопроект о противодействии гомофобии и трансфобии, получивший в Италии название "закон Дзан" (по фамилии его автора – активиста ЛГБТ-сообщества, депутата от Демократической партии Алессандро Дзана), стал "яблоком раздора" в национальном парламенте.В ноябре прошлого года текст этого документа был одобрен Палатой депутатов, после чего поступил на рассмотрение Сената Республики. Именно в верхней палате итальянского парламента развернулась финальная дискуссия вокруг этого законопроекта. На его немедленном принятии настаивали Демпартия и "Движение 5 звезд" (Д5З), однако правые партии – "Лига" и "Братья Италии" - требовали пересмотреть текст документа, вызывавший у них возражения.Святой престол в июне направил правительству Италии специальную ноту, в которой указывалось, что некоторые положения законопроекта нарушают Латеранские соглашения, регулирующие отношения между итальянским государством и Римско-католической церковью. Полное неприятие Ватикана вызвало, в частности, предложение учредить национальный день борьбы с гомофобией, который предлагалось отмечать во всех учебных заведениях, в том числе в католических школах.Голосование по "закону Дзана" в Сенате должно было состояться еще в июле, но из-за полемики было перенесено на октябрь. В итоге в среду члены верхней палаты, ранее отказавшиеся постатейно обсуждать этот документ, в ходе тайного голосования высказались против его принятия в нынешнем виде. Это решение означает, что антигомофобский законопроект как минимум в ближайшие полгода уже не появится на рассмотрении парламента.Как отметил в четверг колумнист авторитетной газеты Corriere della Sera Массимо Грамеллини, как всегда в таких случаях, "началась охота на предателей, которой почти всегда руководит предатель". Так или иначе, но руководители Демпартии и Д5З остались очень недовольны исходом голосования. Так, по словам лидера демократов, экс-премьера Энрико Летты, это было "голосование против будущего, которое ведет Италию назад".Однако многие местные политические наблюдатели в этой связи отмечают, что, прежде всего, руководство Демпартии, а также целого ряда других парламентских партий беспокоит поведение собственных парламентариев в момент тайного голосования. Особенно этот фактор становится важен перед выборами нового президента Республики, которые состоятся в парламенте Италии в начале 2022 года. Именно тогда тайное голосование может привести к неожиданным результатам.
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в мире, италия, ватикан, парламент италии, лгбт-сообщество
18:59 28.10.2021 (обновлено: 20:12 28.10.2021)
 
Закон о противодействии гомофобии вызвал скандал в парламенте Италии

Итальянский сенат отказался принять закон о противодействии гомофобии

© Фото : Manfred HeydeЗдание парламента Италии
Здание парламента Италии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Manfred Heyde
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РИМ, 28 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Законопроект о противодействии гомофобии и трансфобии, получивший в Италии название "закон Дзан" (по фамилии его автора – активиста ЛГБТ-сообщества, депутата от Демократической партии Алессандро Дзана), стал "яблоком раздора" в национальном парламенте.
В ноябре прошлого года текст этого документа был одобрен Палатой депутатов, после чего поступил на рассмотрение Сената Республики. Именно в верхней палате итальянского парламента развернулась финальная дискуссия вокруг этого законопроекта. На его немедленном принятии настаивали Демпартия и "Движение 5 звезд" (Д5З), однако правые партии – "Лига" и "Братья Италии" - требовали пересмотреть текст документа, вызывавший у них возражения.
Святой престол в июне направил правительству Италии специальную ноту, в которой указывалось, что некоторые положения законопроекта нарушают Латеранские соглашения, регулирующие отношения между итальянским государством и Римско-католической церковью. Полное неприятие Ватикана вызвало, в частности, предложение учредить национальный день борьбы с гомофобией, который предлагалось отмечать во всех учебных заведениях, в том числе в католических школах.
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Голосование по "закону Дзана" в Сенате должно было состояться еще в июле, но из-за полемики было перенесено на октябрь. В итоге в среду члены верхней палаты, ранее отказавшиеся постатейно обсуждать этот документ, в ходе тайного голосования высказались против его принятия в нынешнем виде. Это решение означает, что антигомофобский законопроект как минимум в ближайшие полгода уже не появится на рассмотрении парламента.
Как отметил в четверг колумнист авторитетной газеты Corriere della Sera Массимо Грамеллини, как всегда в таких случаях, "началась охота на предателей, которой почти всегда руководит предатель". Так или иначе, но руководители Демпартии и Д5З остались очень недовольны исходом голосования. Так, по словам лидера демократов, экс-премьера Энрико Летты, это было "голосование против будущего, которое ведет Италию назад".
Однако многие местные политические наблюдатели в этой связи отмечают, что, прежде всего, руководство Демпартии, а также целого ряда других парламентских партий беспокоит поведение собственных парламентариев в момент тайного голосования. Особенно этот фактор становится важен перед выборами нового президента Республики, которые состоятся в парламенте Италии в начале 2022 года. Именно тогда тайное голосование может привести к неожиданным результатам.
 
В миреИталияВатиканПарламент ИталииЛГБТ-сообщество
 
 
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