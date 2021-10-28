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Сестру Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками
Сестру Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками - РИА Новости, 28.10.2021
Сестру Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками
Итальянская актриса Клаудия Ривелли, которая приходится старшей сестрой Орнелле Мути, арестована в рамках крупной операции правоохранительных органов по борьбе... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:20
2021-10-28T10:25
в мире
лондон
рим
орнелла мути
новости культуры
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РИМ, 28 окт – РИА Новости. Итальянская актриса Клаудия Ривелли, которая приходится старшей сестрой Орнелле Мути, арестована в рамках крупной операции правоохранительных органов по борьбе с нелегальной торговлей синтетическими наркотиками, сообщила газета Corriere della Sera.В среду командование итальянских карабинеров распространило информацию о задержании 39 человек за торговлю так называемыми "новыми психоактивными веществами" через теневой сегмент интернета dark web. Одиннадцать фигурантов этого дела были взяты под стражу, 28 - помещены под домашний арест. Согласно материалам следствия, руководители преступной группировки, занимавшейся международным наркотрафиком, инвестировали нелегальные доходы в криптовалюту.По данным газеты, в числе лиц, помещенных под домашний арест, была и 71-летняя Ривелли. В середине сентября итальянские правоохранители уже арестовывали актрису после того, как в ее доме в Риме были обнаружены три флакона с Gbl (гамма-бутиролактоном), который обычно называют "наркотиком для изнасилования". В своих показаниях женщина заявила тогда, что использует эту жидкость для чистки серебра. При этом было установлено, что Ривелли регулярно под видом шампуня отправляла Gbl по почте своему сыну, который постоянно проживает в Лондоне. В сентябре актрису отпустили на свободу.
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в мире, лондон, рим, орнелла мути, новости культуры
10:20 28.10.2021 (обновлено: 10:25 28.10.2021)
 
Сестру Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками

Сестру Орнеллы Мути, актрису Клаудию Ривелли, арестовали за торговлю наркотиками

© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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РИМ, 28 окт – РИА Новости. Итальянская актриса Клаудия Ривелли, которая приходится старшей сестрой Орнелле Мути, арестована в рамках крупной операции правоохранительных органов по борьбе с нелегальной торговлей синтетическими наркотиками, сообщила газета Corriere della Sera.
В среду командование итальянских карабинеров распространило информацию о задержании 39 человек за торговлю так называемыми "новыми психоактивными веществами" через теневой сегмент интернета dark web. Одиннадцать фигурантов этого дела были взяты под стражу, 28 - помещены под домашний арест. Согласно материалам следствия, руководители преступной группировки, занимавшейся международным наркотрафиком, инвестировали нелегальные доходы в криптовалюту.
По данным газеты, в числе лиц, помещенных под домашний арест, была и 71-летняя Ривелли. В середине сентября итальянские правоохранители уже арестовывали актрису после того, как в ее доме в Риме были обнаружены три флакона с Gbl (гамма-бутиролактоном), который обычно называют "наркотиком для изнасилования". В своих показаниях женщина заявила тогда, что использует эту жидкость для чистки серебра. При этом было установлено, что Ривелли регулярно под видом шампуня отправляла Gbl по почте своему сыну, который постоянно проживает в Лондоне. В сентябре актрису отпустили на свободу.
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