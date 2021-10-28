https://ria.ru/20211028/inoagenty-1756607815.html

Благотворительные фонды попросили Путина изменить закон об иноагентах

Благотворительные фонды попросили Путина изменить закон об иноагентах - РИА Новости, 28.10.2021

Благотворительные фонды попросили Путина изменить закон об иноагентах

Российские благотворительные фонды обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах, в числе подписавших... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T05:21

2021-10-28T05:21

2021-10-28T05:21

общество

константин хабенский

ксения раппопорт

тимур бекмамбетов

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские благотворительные фонды обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах, в числе подписавших письмо - Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Тимур Бекмамбетов, Лидия Мониава и Ксения Раппопорт, сообщил изданию "Такие дела" учредитель фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский."Среди подписавшихся - учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт, соучредитель "Подсолнуха" Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда "Я в помощь" актер Никита Кукушкин, учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, председатель организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие - всего 40 человек", - сообщает издание.Как пишет издание, в письме указано, что деятельность благотворительных организаций не может считаться политической и уже контролируется Минюстом. "Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям ее устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке", - цитирует издание отрывок письма.Подписавшиеся фонды также призвали дать возможность НКО, включенным в реестр иноагентов, выйти из него, если законодательство изменится.Ранее Путин отмечал, что закон об иноагентах нужно совершенствовать и это будет сделано.

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756581446.html

https://ria.ru/20211022/inoagenty-1755775925.html

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общество, константин хабенский, ксения раппопорт, тимур бекмамбетов, россия