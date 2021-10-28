Тверские власти выделили средства на инфраструктуру в промпарке "Раслово"
ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Правительство Тверской области выделило почти сто миллионов рублей на создание инженерной инфраструктуры в индустриальном парке "Раслово" Калининского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории", – сказал губернатор области Игорь Руденя, комментируя решение о выделении средств, принятое на заседании Бюджетной комиссии Тверской области
Выделенные деньги пойдут на строительство распределительной электроподстанции, прокладку кабельных линий электропередачи, строительство сетей водоотведения, а также насосной станции.
Создание инженерной инфраструктуры позволит разместить на территории индустриального парка пять потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест и привлечь инвестиционные вложения в размере более 9 миллиардов рублей.
Индустриальный парк "Раслово" был создан в Калининском районе Тверской области в 2019 году. На данный момент в числе действующих резидентов территории – ООО "Пластик-Строймаркет" (Universum), ООО "ХКМ Евразия" (HITACHI, Япония) и другие.
Кроме того, в июне текущего года в парке "Раслово" был открыт логистический комплекс для концерна "АвтоВАЗ", проект которого реализовало АО "ТК "Альфа". Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 миллиарда рублей. Обрабатываемая номенклатура запчастей и расходных материалов LADA составляет 20 тысяч наименований, отметили в пресс-службе.