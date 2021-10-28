https://ria.ru/20211028/inflyatsiya-1756665487.html
Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией
Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией - РИА Новости, 28.10.2021
Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией
Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:25
2021-10-28T13:25
2021-10-28T13:25
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
алексей кудрин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Нужно, конечно, вернуться к инфляции на уровне таргета (ЦБ РФ - ред.) в 4%. Это очень важно для экономики, для населения. Высокая инфляция искажает стимулы в экономике, снижает стимулы для населения сберегать средства, а это главный ресурс для инвестиций в экономике. Ну и, конечно же, борьба с инфляцией нужна, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности", - сказал он, выступая в Госдуме.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97% в годовом выражении с 7,78% на 18 октября.В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/nabiullina-1755830215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_76eb1e43289f3bc63507dd95e2200c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, алексей кудрин, россия
Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией
Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией и вернуть ее к таргету в четыре процента