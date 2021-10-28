https://ria.ru/20211028/inflyatsiya-1756665487.html

Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией

Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией - РИА Новости, 28.10.2021

Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией

Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:25

2021-10-28T13:25

2021-10-28T13:25

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

алексей кудрин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Нужно, конечно, вернуться к инфляции на уровне таргета (ЦБ РФ - ред.) в 4%. Это очень важно для экономики, для населения. Высокая инфляция искажает стимулы в экономике, снижает стимулы для населения сберегать средства, а это главный ресурс для инвестиций в экономике. Ну и, конечно же, борьба с инфляцией нужна, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности", - сказал он, выступая в Госдуме.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97% в годовом выражении с 7,78% на 18 октября.В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/nabiullina-1755830215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, алексей кудрин, россия