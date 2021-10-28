https://ria.ru/20211028/infektsii-1756694915.html
Россия и АСЕАН будут сотрудничать по лечению инфекционных заболеваний
Россия и АСЕАН будут сотрудничать по лечению инфекционных заболеваний - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН будут сотрудничать по лечению инфекционных заболеваний
Россия и АСЕАН намерены развивать сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых средств профилактики, диагностики и лечения... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:35
2021-10-28T15:35
2021-10-28T15:35
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены развивать сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Об этом говорится в Комплексном плане действий по реализации стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021 – 2025 годы."Развивать сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, а также поощрять взаимодействие в сфере общественного здравоохранения, включая оказание государствам – членам АСЕАН технической помощи и содействия в укреплении потенциала в борьбе с инфекционными заболеваниями", - говорится в документе.Стороны также намерены развивать сотрудничество по повышению готовности АСЕАН к инфекционным, в том числе новым, заболеваниям и наращиванию ее потенциала реагирования на них, в частности, путем создания платформы для консультаций между ведомствами России и государств - членов АСЕАН, ответственными за общественное здравоохранение.Также в документе говорится о готовности расширять обмен технологиями и информацией в области общественного здравоохранения, уделяя особое внимание смежным вопросам пропаганды здорового образа жизни, реагирования на любые потенциальные риски и возникающие угрозы, укрепления систем здравоохранения и расширения доступа к медицинскому обслуживанию, а также обеспечения безопасности продуктов питания.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html
https://ria.ru/20211027/asean-1756414820.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, ассоциация государств юго-восточной азии, экономическое сообщество асеан, россия, коронавирус covid-19
Россия и АСЕАН будут сотрудничать по лечению инфекционных заболеваний
Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве по лечению инфекционных заболеваний
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия
и АСЕАН намерены развивать сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Об этом говорится в Комплексном плане действий по реализации стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии
на 2021 – 2025 годы.
"Развивать сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, а также поощрять взаимодействие в сфере общественного здравоохранения, включая оказание государствам – членам АСЕАН технической помощи и содействия в укреплении потенциала в борьбе с инфекционными заболеваниями", - говорится в документе.
Стороны также намерены развивать сотрудничество по повышению готовности АСЕАН к инфекционным, в том числе новым, заболеваниям и наращиванию ее потенциала реагирования на них, в частности, путем создания платформы для консультаций между ведомствами России и государств - членов АСЕАН, ответственными за общественное здравоохранение.
Также в документе говорится о готовности расширять обмен технологиями и информацией в области общественного здравоохранения, уделяя особое внимание смежным вопросам пропаганды здорового образа жизни, реагирования на любые потенциальные риски и возникающие угрозы, укрепления систем здравоохранения и расширения доступа к медицинскому обслуживанию, а также обеспечения безопасности продуктов питания.