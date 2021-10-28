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Суд приостановил рассмотрение иска акционеров Совхоза имени Ленина
Суд приостановил рассмотрение иска акционеров Совхоза имени Ленина - РИА Новости, 28.10.2021
Суд приостановил рассмотрение иска акционеров Совхоза имени Ленина
Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать около 829 миллионов... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:19
2021-10-28T14:19
московская область (подмосковье)
совхоз имени ленина
коммерческая недвижимость
павел грудинин
криминал
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать около 829 миллионов рублей с его директора Павла Грудинина.Дело слушается с августа 2020 года: акционеры оспаривают решение о внесении земельного участка в уставной капитал ООО "Каширский молл". Теперь суд решил приостановить рассмотрение для проведения экспертизы, чтобы установить рыночную стоимость земельного участка на момент оспариваемой сделки, на момент подачи иска и на дату проведения экспертизы."Срок проведения экспертизы и представления заключения в арбитражный суд в случае достаточности документов установить до 15 декабря 2021 года. Производство по делу приостановить до окончания экспертизы", - сказано в определении судьи, опубликованном в картотеке суда.Среди истцов те же акционеры, которые ранее подавали иск к Грудинину о взыскании убытков в размере около 2,1 миллиарда рублей: Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. К ним присоединилась компания "Рота Агро", подконтрольная, по данным СМИ, депутату Дмитрию Саблину. "Рота Агро" в декабре сообщала, что экс-жена Грудинина вошла в капитал агрохолдинга акциями "Совхоза им. Ленина" (почти 42%).Иск на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций удовлетворили частично, взыскав с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей.В том деле истцы требовали восполнить ущерб, который был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза.Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд России.При этом иск к Грудинину на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций изначально полностью отклонили, и только в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".
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московская область (подмосковье), совхоз имени ленина, коммерческая недвижимость, павел грудинин, криминал
14:19 28.10.2021
 
Суд приостановил рассмотрение иска акционеров Совхоза имени Ленина

Арбитражный суд приостановил рассмотрение иска акционеров Совхоза имени Ленина к Грудинину

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области приостановил рассмотрение иска ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать около 829 миллионов рублей с его директора Павла Грудинина.
Дело слушается с августа 2020 года: акционеры оспаривают решение о внесении земельного участка в уставной капитал ООО "Каширский молл". Теперь суд решил приостановить рассмотрение для проведения экспертизы, чтобы установить рыночную стоимость земельного участка на момент оспариваемой сделки, на момент подачи иска и на дату проведения экспертизы.
"Срок проведения экспертизы и представления заключения в арбитражный суд в случае достаточности документов установить до 15 декабря 2021 года. Производство по делу приостановить до окончания экспертизы", - сказано в определении судьи, опубликованном в картотеке суда.
Среди истцов те же акционеры, которые ранее подавали иск к Грудинину о взыскании убытков в размере около 2,1 миллиарда рублей: Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. К ним присоединилась компания "Рота Агро", подконтрольная, по данным СМИ, депутату Дмитрию Саблину. "Рота Агро" в декабре сообщала, что экс-жена Грудинина вошла в капитал агрохолдинга акциями "Совхоза им. Ленина" (почти 42%).
Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 10:16
Апелляция подтвердила обязанность Грудинина вернуть 148 млн рублей
Иск на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций удовлетворили частично, взыскав с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей.
В том деле истцы требовали восполнить ущерб, который был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза.
Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд России.
При этом иск к Грудинину на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций изначально полностью отклонили, и только в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".
 
Московская область (Подмосковье)Совхоз имени ЛенинаКоммерческая недвижимостьПавел ГрудининКриминал
 
 
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