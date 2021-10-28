https://ria.ru/20211028/granty-1756741645.html

Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов научного фонда

Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов научного фонда - РИА Новости, 28.10.2021

Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов научного фонда

Ученые Краснодарского края подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:43

2021-10-28T18:43

2021-10-28T18:47

краснодарский край

краснодарский край

российский научный фонд

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Ученые Краснодарского края подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда, сообщает администрация региона."Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда. Регион находится в лидерах по числу заявок и сумме, которую край планирует выделить на софинансирование – это 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сейчас заявки подали участники из 42 регионов.Уточняется, что поддержка фундаментальных научных исследований в крае ведется по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. В 2020 году создан Кубанский научный фонд, с 2021 года за открытия и достижения в научно-исследовательской деятельности присуждается премия в 300 тысяч рублей. Всего на поддержку науки из краевого бюджета направили 126 миллионов рублей.В 2022 году среди прочих мер поддержки край планирует выделить 50 миллионов рублей на софинансирование грантов ученым совместно с Российским научным фондом. Конкурс региональных проектов на получение грантов по приоритетным направлениям деятельности Российского научного фонда проходит впервые. Оператором конкурса в Краснодарском крае назначен Кубанский научный фонд."Финансовое обеспечение каждого проекта, победившего в конкурсе, составит от 1,5 до 7 миллионов рублей в год. Победители конкурса станут известны в марте 2022 года", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html

https://ria.ru/20211027/kuban-1756555760.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, российский научный фонд, вениамин кондратьев