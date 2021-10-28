18:43 28.10.2021 (обновлено: 18:47 28.10.2021)
Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов научного фонда
Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Ученые Краснодарского края подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда, сообщает администрация региона.
"Кубанские ученые подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда. Регион находится в лидерах по числу заявок и сумме, которую край планирует выделить на софинансирование – это 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сейчас заявки подали участники из 42 регионов.
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Уточняется, что поддержка фундаментальных научных исследований в крае ведется по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. В 2020 году создан Кубанский научный фонд, с 2021 года за открытия и достижения в научно-исследовательской деятельности присуждается премия в 300 тысяч рублей. Всего на поддержку науки из краевого бюджета направили 126 миллионов рублей.
В 2022 году среди прочих мер поддержки край планирует выделить 50 миллионов рублей на софинансирование грантов ученым совместно с Российским научным фондом. Конкурс региональных проектов на получение грантов по приоритетным направлениям деятельности Российского научного фонда проходит впервые. Оператором конкурса в Краснодарском крае назначен Кубанский научный фонд.
"Финансовое обеспечение каждого проекта, победившего в конкурсе, составит от 1,5 до 7 миллионов рублей в год. Победители конкурса станут известны в марте 2022 года", - добавили в администрации.
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