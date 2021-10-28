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Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции
Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции - РИА Новости, 28.10.2021
Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции
Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:33
2021-10-28T12:33
2021-10-28T12:33
союзное государство
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Высший Госсовет РФ и Белоруссии состоится 4 ноября."Действительно, в День народного единства, 4 ноября состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли 4 ноября состоится заседание Высшего Госсовета РФ и Белоруссии, где и в каком формате оно пройдет.
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белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции
Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября