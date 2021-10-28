https://ria.ru/20211028/gossovet-1756650113.html

Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции

Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции - РИА Новости, 28.10.2021

Высший госсовет Союзного государства пройдет в режиме видеоконференции

Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:33

2021-10-28T12:33

2021-10-28T12:33

союзное государство

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Высший Госсовет РФ и Белоруссии состоится 4 ноября."Действительно, в День народного единства, 4 ноября состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли 4 ноября состоится заседание Высшего Госсовета РФ и Белоруссии, где и в каком формате оно пройдет.

https://ria.ru/20211020/doktrina-1755380712.html

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белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, россия