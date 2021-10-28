https://ria.ru/20211028/gossovet-1756632539.html

Лукашенко анонсировал Высший Госсовет России и Белоруссии 4 ноября

Лукашенко анонсировал Высший Госсовет России и Белоруссии 4 ноября - РИА Новости, 28.10.2021

Лукашенко анонсировал Высший Госсовет России и Белоруссии 4 ноября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Высший Госсовет РФ и Белоруссии состоится 4 ноября. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:08

2021-10-28T11:08

2021-10-28T11:08

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Высший Госсовет РФ и Белоруссии состоится 4 ноября.Как отмечает Sputnik, генпрокурор России Игорь Краснов в четверг встречается с Лукашенко во Дворце независимости."Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. Четвертого ноября мы проведем Госсовет - решительный шаг в нашей интеграции", - приводит слова главы государства Sputnik.

https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, игорь краснов, россия