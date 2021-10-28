https://ria.ru/20211028/gosdolg-1756599426.html

Счетная палата проанализировала состояние госдолга регионов

Счетная палата проанализировала состояние госдолга регионов - РИА Новости, 28.10.2021

Счетная палата проанализировала состояние госдолга регионов

Счетная палата проанализировала состояние госдолга российских регионов и предложила способы его оптимизации, в частности, за счет исключения практики... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:43

2021-10-28T00:43

2021-10-28T00:43

экономика

счетная палата рф

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Счетная палата проанализировала состояние госдолга российских регионов и предложила способы его оптимизации, в частности, за счет исключения практики привлечения коммерческих кредитов при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета, говорится в сообщении контрольного ведомства.СП отмечает, что коронавирус осложнил ситуацию в регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по преодолению пандемии. "Своевременная помощь правительства в 2020 году позволила покрыть большую часть этих расходов, однако не смогла предотвратить рост общего объема регионального долга", - сказано в сообщении.Госдолг регионов в 2020 году вырос на 380 миллиардов рублей, до 2,5 триллиона рублей. Общий объем дотаций на компенсацию доходов регионов составил 280 миллиардов рублей. Как показал анализ, при предоставлении "противоковидной помощи" не всегда в должной мере учитывались реально недополученные доходы. "В результате 49,3 миллиарда рублей были направлены регионам, не имеющим выпадающих доходов. 65,4 миллиарда рублей получили 24 региона с объемом выпадающих доходов в размере 29 миллиардов рублей. Остальные 165,3 миллиарда рублей были распределены между регионами, у которых сложились вдвое большие потери доходов", - указывает ведомство."В результате отдельные регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности не получили в необходимом объеме дотации. ... Это отрицательно повлияло на состояние их долга", - пояснил аудитор Алексей Саватюгин.СП замечает, что система организации контроля за использованием дотаций требует совершенствования. Например, регионы обязаны были направлять "ковидные" дотации на компенсацию недополученных налоговых и неналоговых доходов и ежеквартально отчитываться об этом перед Минфином. "Представленная регионами в Минфин России информация о выполнении обязательств, принятых в соответствии с соглашениями о предоставлении дотаций, не всегда содержит сведения, подтверждающие их направление на установленные соглашением цели", - отметил Саватюгин.Еще одна проблема – низкое качество бюджетного планирования. "Так, в Хабаровском крае выявлена тенденция значительно завышать планируемый показатель дефицита регионального бюджета. В Забайкальском крае этот показатель превышал первоначально утвержденные бюджетные назначения более чем в 10 раз. В Магаданской области объемы фактически привлеченных и погашенных банковских кредитов многократно превышали первоначально запланированные значения", - добавляет СП.Проверка показала, что рассмотренные субъекты активно привлекают коммерческие кредиты при наличии на счете регионального бюджета существенных остатков. Такие операции, по мнению аудитора, экономически нецелесообразны: "В результате регионы несут необоснованные расходы, связанные с обслуживанием этих кредитов". Общая сумма процентных платежей по привлеченным, несмотря на остатки, кредитам составляет от 5,5 миллиона рублей в Магаданской области до 225,9 миллиона в Хабаровском крае.

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756572338.html

https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603683589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, счетная палата рф, россия