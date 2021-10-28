https://ria.ru/20211028/germaniya-1756628005.html

В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ*

В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ* - РИА Новости, 28.10.2021

В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ*

Около 350 сотрудников полиции Германии провели спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в районе... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:46

2021-10-28T10:46

2021-10-28T10:46

в мире

кельн

турция

германия

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg

БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Около 350 сотрудников полиции Германии провели спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в районе Дюрен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, среди подозреваемых - два человека с немецко-российским гражданством, говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры Дюссельдорфа и полиции Кельна."По подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, в отношении пяти подозреваемых в возрасте от 16 до 22 лет, проживающих в районе Дюрен, около 350 сотрудников полиции... сегодня произвели обыск... пяти объектов. Двое подозреваемых (16 и 17 лет) имеют гражданство Германии и РФ", - говорится в заявлении.Согласно пресс-релизу, два других подозреваемых являются гражданами Германии (одному 16 лет, второму 22 года), один подозреваемый - гражданин Турции (18 лет). Все указанные лица подозреваются в использовании пропагандистских материалов ИГ для подготовки к теракту.Отмечается, что подозреваемых не задержали. Дополнительная информация не предоставляется, поскольку расследование проводят в том числе против несовершеннолетних. Кроме того, полиция сначала должна провести оценку возможных доказательств.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211027/mechet-1756436144.html

кельн

турция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кельн, турция, германия, исламское государство