https://ria.ru/20211028/germaniya-1756628005.html
В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ*
В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ* - РИА Новости, 28.10.2021
В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ*
Около 350 сотрудников полиции Германии провели спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в районе... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:46
2021-10-28T10:46
2021-10-28T10:46
в мире
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турция
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исламское государство
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Около 350 сотрудников полиции Германии провели спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в районе Дюрен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, среди подозреваемых - два человека с немецко-российским гражданством, говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры Дюссельдорфа и полиции Кельна."По подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, в отношении пяти подозреваемых в возрасте от 16 до 22 лет, проживающих в районе Дюрен, около 350 сотрудников полиции... сегодня произвели обыск... пяти объектов. Двое подозреваемых (16 и 17 лет) имеют гражданство Германии и РФ", - говорится в заявлении.Согласно пресс-релизу, два других подозреваемых являются гражданами Германии (одному 16 лет, второму 22 года), один подозреваемый - гражданин Турции (18 лет). Все указанные лица подозреваются в использовании пропагандистских материалов ИГ для подготовки к теракту.Отмечается, что подозреваемых не задержали. Дополнительная информация не предоставляется, поскольку расследование проводят в том числе против несовершеннолетних. Кроме того, полиция сначала должна провести оценку возможных доказательств.* Террористическая организация, запрещена в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кельн, турция, германия, исламское государство
В ФРГ двух человек с российским гражданством заподозрили в связях с ИГ*
В Германии двух человек с российско-немецким гражданством заподозрили в связях с ИГ*
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости.
Около 350 сотрудников полиции Германии
провели спецоперацию против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в районе Дюрен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
, среди подозреваемых - два человека с немецко-российским гражданством, говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры Дюссельдорфа
и полиции Кельна
.
"По подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, в отношении пяти подозреваемых в возрасте от 16 до 22 лет, проживающих в районе Дюрен, около 350 сотрудников полиции... сегодня произвели обыск... пяти объектов. Двое подозреваемых (16 и 17 лет) имеют гражданство Германии и РФ", - говорится в заявлении.
Согласно пресс-релизу, два других подозреваемых являются гражданами Германии (одному 16 лет, второму 22 года), один подозреваемый - гражданин Турции (18 лет). Все указанные лица подозреваются в использовании пропагандистских материалов ИГ для подготовки к теракту.
Отмечается, что подозреваемых не задержали. Дополнительная информация не предоставляется, поскольку расследование проводят в том числе против несовершеннолетних. Кроме того, полиция сначала должна провести оценку возможных доказательств.
* Террористическая организация, запрещена в России