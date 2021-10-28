https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756698430.html
Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности
Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности - РИА Новости, 28.10.2021
Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности
Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что обжалует решение суда, который лишил его права в течение года занимать должность, и продолжает работу. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:54
2021-10-28T15:54
2021-10-28T16:08
политика
геленджик
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что обжалует решение суда, который лишил его права в течение года занимать должность, и продолжает работу.В четверг объединённая пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Богодистов по заявлению, инициированному надзорным ведомством, признан виновным в неисполнении законного требования прокурора и на год лишён права занимать должность, постановление пока не вступило в силу."Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моём рабочем графике. С решением не согласны, подаём жалобу в краевой суд. Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод", - написал Богодистов в своём Telegram-канале.
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политика, геленджик, краснодарский край
15:54 28.10.2021 (обновлено: 16:08 28.10.2021)
Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности
Глава Геленджика не согласился с решением суда, лишившим его права занимать должность