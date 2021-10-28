https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756698430.html

Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности

Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности - РИА Новости, 28.10.2021

Глава Геленджика заявил, что не согласен с отстранением от должности

Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что обжалует решение суда, который лишил его права в течение года занимать должность, и продолжает работу. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:54

2021-10-28T15:54

2021-10-28T16:08

политика

геленджик

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что обжалует решение суда, который лишил его права в течение года занимать должность, и продолжает работу.В четверг объединённая пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Богодистов по заявлению, инициированному надзорным ведомством, признан виновным в неисполнении законного требования прокурора и на год лишён права занимать должность, постановление пока не вступило в силу."Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моём рабочем графике. С решением не согласны, подаём жалобу в краевой суд. Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод", - написал Богодистов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756696370.html

геленджик

краснодарский край

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политика, геленджик, краснодарский край