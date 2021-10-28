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https://ria.ru/20211028/gaz-1756769980.html
Украина даст Молдавии газ в долг для стабилизации давления в ГТС
Украина даст Молдавии газ в долг для стабилизации давления в ГТС - РИА Новости, 28.10.2021
Украина даст Молдавии газ в долг для стабилизации давления в ГТС
"Оператор ГТС Украины" предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:13
2021-10-28T22:46
экономика
европа
молдавия
газпром
pgnig
майя санду
молдовагаз
алексей данилов
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КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных закупок газа, сообщил в четверг глава компании Сергей Макогон.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата."Согласно решению СНБО и правительства "Оператор ГТС Украины" предоставил экстренную помощь Молдавии в объеме 15 миллионов кубометров (временная ссуда газа) с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", - написал Макогон на своей странице в Facebook.Он отметил, что именно так "поступают друзья и партнеры". "Я очень хорошо помню, когда в марте 2018 года "Газпром" за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины. Тогда все мы поддержали страну и уменьшили потребление. Почти подобную ситуацию переживает Молдавия. "Газпром" значительно снизил поставки газа и увеличил стоимость газа. Согласно FT, РФ готова предоставить скидку в случае политических уступок от нового проевропейского правительства Молдавии. Это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия. Пора Европе начать реагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии", - добавил Макогон."Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.Как сообщила ранее в четверг пресс-служба Агентства публичной собственности Молдавии, страна заключила контракт о пробной закупке полутора миллиона кубометров газа у украинской компании "Нафтогаз". Ранее Молдавия провела три подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй - нидерландская компания Vitol, третий - снова PGNiG и швейцарская компания DXT Commodities.Президент Молдавии Майя Санду в четверг заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ. Санду также созвала 28 октября заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис. В четверг "Газпром" сообщил, что продолжил переговоры с Молдавией по вопросам поставок газа.
https://ria.ru/20211028/gaz-1756735380.html
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экономика, европа, молдавия, газпром, pgnig, майя санду, молдовагаз, алексей данилов, сергей макогон, россия
22:13 28.10.2021 (обновлено: 22:46 28.10.2021)
 
Украина даст Молдавии газ в долг для стабилизации давления в ГТС

"Оператор ГТС Украины" предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа

© AP Photo / Aurel ObrejaГазораспределительная станция в Молдавии
Газораспределительная станция в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных закупок газа, сообщил в четверг глава компании Сергей Макогон.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата.
"Согласно решению СНБО и правительства "Оператор ГТС Украины" предоставил экстренную помощь Молдавии в объеме 15 миллионов кубометров (временная ссуда газа) с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", - написал Макогон на своей странице в Facebook.
Он отметил, что именно так "поступают друзья и партнеры".
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"Я очень хорошо помню, когда в марте 2018 года "Газпром" за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины. Тогда все мы поддержали страну и уменьшили потребление. Почти подобную ситуацию переживает Молдавия. "Газпром" значительно снизил поставки газа и увеличил стоимость газа. Согласно FT, РФ готова предоставить скидку в случае политических уступок от нового проевропейского правительства Молдавии. Это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия. Пора Европе начать реагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии", - добавил Макогон.
"Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
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Как сообщила ранее в четверг пресс-служба Агентства публичной собственности Молдавии, страна заключила контракт о пробной закупке полутора миллиона кубометров газа у украинской компании "Нафтогаз". Ранее Молдавия провела три подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй - нидерландская компания Vitol, третий - снова PGNiG и швейцарская компания DXT Commodities.
Президент Молдавии Майя Санду в четверг заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ. Санду также созвала 28 октября заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис. В четверг "Газпром" сообщил, что продолжил переговоры с Молдавией по вопросам поставок газа.

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ЭкономикаЕвропаМолдавияГазпромPGNiGМайя СандуМолдовагазАлексей ДаниловСергей МакогонРоссия
 
 
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