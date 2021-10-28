https://ria.ru/20211028/gaz-1756646039.html

МИД ответил на призывы США ввести санкции против России из-за цен на газ

МИД ответил на призывы США ввести санкции против России из-за цен на газ - РИА Новости, 28.10.2021

МИД ответил на призывы США ввести санкции против России из-за цен на газ

Россия соблюдает все контрактные обязательства по газу, для увеличения поставок есть определенные условия, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:13

2021-10-28T12:13

2021-10-28T18:51

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВЕРОНА, 28 окт — РИА Новости. Россия соблюдает все контрактные обязательства по газу, для увеличения поставок есть определенные условия, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.В начале октября американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал администрацию США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток — 2"."Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контрактные обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить десять единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю", — сказал он в беседе с агентством на полях Веронского экономического форума.По его словам, существует масса других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки, поэтому "флаг им в руки"."Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, "потому что у нас кризис", кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед? Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус. Или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты", — сказал Панкин.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756600087.html

https://ria.ru/20211021/gaz-1755707648.html

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сша, санкции, россия, экономика, в мире, природный газ, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, майкл маккол, александр панкин