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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211028/ewer-1756320184.html
Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин
Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин - РИА Новости, 28.10.2021
Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин
Великобритания вернула Турции золотой кувшин возрастом 4250 лет. Экспертиза установила, что артефакт был вывезен из страны незаконным путем, сообщает The Art... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T05:57
2021-10-28T05:57
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Великобритания вернула Турции золотой кувшин возрастом 4250 лет. Экспертиза установила, что артефакт был вывезен из страны незаконным путем, сообщает The Art Newspaper. Ранее кувшин был частью коллекции английского бизнесмена Артура Гилберта и его супруги Розалинды, которые долгие годы собирали предметы декоративного искусства, в том числе посуду, а также миниатюры из серебра и золота. В 2008-2009 годах артефакт, как и вся коллекция, были переданы лондонскому Музею Виктории и Альберта при поддержке фонда Gilbert Trust for the Arts. В 2018 году фонд решил провести проверку коллекции, чтобы установить, были ли какие-то предметы приобретены незаконным путем. Эту задачу поручили куратору галереи Розалинды и Артура Гилберт Жаку Шухмахеру. Он обратил внимание на кувшин. Эксперт установил, что торговец, продававший его, был связан с незаконным сбытом предметов старины. Шухмахер считает, что артефакт был украден.Артур Гилберт приобрел кувшин в 1989 году у Брюса Макнолла — торговца антиквариатом из Лос-Анджелеса. Тогда он отдал за него 250 тысяч долларов — большие по тем временам деньги. Макнолл сообщил, что получил золотой предмет от реставратора из Цюриха Фрица Бурки, который, как выяснилось, был связан с Джакомо Медичи — осужденным продавцом древностей из Италии. В 1989 году эти имена, возможно, и не вызывали беспокойства. Но теперь они — "красный флаг" для исследователей, специализирующихся на происхождении экспонатов в собраниях музеев. Хотя кувшин находился в хранилище Музея Виктории и Альберта, и никогда не выставлялся перед публикой, его нужно было незамедлительно вернуть в Фонд Гилберта, а затем и в Турцию. Сейчас артефакт выставлен в Историческом музее Анкары.
https://ria.ru/20211027/branli-1756370511.html
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новости культуры, турция, лос-анджелес, великобритания, музей виктории и альберта
05:57 28.10.2021
 
Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин

Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин

© The Rosalinde and Arthur Gilbert CollectionЗолотой кувшин из коллекции Розалинды и Артура Гилберта
Золотой кувшин из коллекции Розалинды и Артура Гилберта
© The Rosalinde and Arthur Gilbert Collection
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Великобритания вернула Турции золотой кувшин возрастом 4250 лет. Экспертиза установила, что артефакт был вывезен из страны незаконным путем, сообщает The Art Newspaper.
Ранее кувшин был частью коллекции английского бизнесмена Артура Гилберта и его супруги Розалинды, которые долгие годы собирали предметы декоративного искусства, в том числе посуду, а также миниатюры из серебра и золота. В 2008-2009 годах артефакт, как и вся коллекция, были переданы лондонскому Музею Виктории и Альберта при поддержке фонда Gilbert Trust for the Arts.
В 2018 году фонд решил провести проверку коллекции, чтобы установить, были ли какие-то предметы приобретены незаконным путем. Эту задачу поручили куратору галереи Розалинды и Артура Гилберт Жаку Шухмахеру.
Он обратил внимание на кувшин. Эксперт установил, что торговец, продававший его, был связан с незаконным сбытом предметов старины. Шухмахер считает, что артефакт был украден.

"Как кувшин покинул Турцию, остается неизвестным. У нас нет сведений о его происхождении", — сказал он.

Артур Гилберт приобрел кувшин в 1989 году у Брюса Макнолла — торговца антиквариатом из Лос-Анджелеса. Тогда он отдал за него 250 тысяч долларов — большие по тем временам деньги. Макнолл сообщил, что получил золотой предмет от реставратора из Цюриха Фрица Бурки, который, как выяснилось, был связан с Джакомо Медичи — осужденным продавцом древностей из Италии.
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В 1989 году эти имена, возможно, и не вызывали беспокойства. Но теперь они — "красный флаг" для исследователей, специализирующихся на происхождении экспонатов в собраниях музеев.
Хотя кувшин находился в хранилище Музея Виктории и Альберта, и никогда не выставлялся перед публикой, его нужно было незамедлительно вернуть в Фонд Гилберта, а затем и в Турцию.
Сейчас артефакт выставлен в Историческом музее Анкары.
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