Польша работает над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда
Польша исполнит требование Еврокомиссии о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗдание Верховного суда в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша ведет работу над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в четверг.
В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда.
"Работы над законом идут. Работы ведутся уже какое-то время, где-то в марте-апреле, самое позднее - в мае уже был проведен анализ. Я думаю, что в течение нескольких месяцев выкристаллизуется компромиссный вариант, который будет подходящим для господина президента", - сказал Моравецкий.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.