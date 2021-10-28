https://ria.ru/20211028/evrosoyuz-1756688528.html

Польша работает над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда

Польша работает над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда - РИА Новости, 28.10.2021

Польша работает над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда

Польша ведет работу над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в четверг. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:05

2021-10-28T15:05

2021-10-28T15:05

в мире

варшава

польша

евросоюз

еврокомиссия

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша ведет работу над ликвидацией Дисциплинарной палаты Верховного суда, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в четверг.В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда."Работы над законом идут. Работы ведутся уже какое-то время, где-то в марте-апреле, самое позднее - в мае уже был проведен анализ. Я думаю, что в течение нескольких месяцев выкристаллизуется компромиссный вариант, который будет подходящим для господина президента", - сказал Моравецкий.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/olenchenko-1756587573.html

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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, матеуш моравецкий