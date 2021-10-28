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Официальный курс евро вырос на 81 копейку
Официальный курс евро вырос на 81 копейку - РИА Новости, 28.10.2021
Официальный курс евро вырос на 81 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 81,04 копейки, до 81,8393 рубля, курс доллара - на 71,03 копейки, до 70,5207 рубля,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:41
2021-10-28T13:41
2021-10-28T13:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 81,04 копейки, до 81,8393 рубля, курс доллара - на 71,03 копейки, до 70,5207 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 75,5 копейки, составив 75,6141 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро вырос на 81 копейку
Официальный курс евро на пятницу вырос на 81 копейку