https://ria.ru/20211028/elektroenergiya-1756733123.html

Совбез Молдавии попросил оптимизировать использование электроэнергии

Совбез Молдавии попросил оптимизировать использование электроэнергии - РИА Новости, 28.10.2021

Совбез Молдавии попросил оптимизировать использование электроэнергии

Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в четверг, что Высший совет безопасности просит обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:07

2021-10-28T18:07

2021-10-28T18:26

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в четверг, что Высший совет безопасности просит обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии и оптимизировать использование электроэнергии в госучреждениях.Президент Молдавии Майя Санду 28 октября созвала заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис."На заседании Высшего совета безопасности мы приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. Внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях.", - заявила Санду.Также рекомендовано предпринять меры, чтобы ТЭЦ были обеспечены необходимым запасом топлива для выработки теплоэнергии. Совбез считает, что необходимо закупить дополнительные объемы мазута в качестве альтернативного источника топлива.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211028/gazprom-1756704560.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756735380.html

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в мире, природный газ, молдавия, майя санду, экономика, газпром, молдовагаз, россия