https://ria.ru/20211028/elektroenergiya-1756626231.html

Китай попросил увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре

Китай попросил увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре - РИА Новости, 28.10.2021

Китай попросил увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре

Китай официально обратился к "Интер РАО" с просьбой вдвое увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре, рассказала журналистам член правления - врио... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:36

2021-10-28T10:36

2021-10-28T10:36

экономика

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg

СОЧИ, 28 окт - РИА Новости. Китай официально обратился к "Интер РАО" с просьбой вдвое увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре, рассказала журналистам член правления - врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина."Китай - все-таки запросил и на ноябрь, и на декабрь. Они уже официально обратились с увеличениями объемов. Их заявка будет удовлетворена, практически в полном объеме", - сказала она.Панина также надеется в текущем году выйти на рекордные объемы поставок в Китай. На 2022 год, по словам топ-менеджера "Интер РАО", объемы поставок пока не обсуждались."Интер РАО" в начале октября сообщила, что по просьбе китайской стороны с 1 октября увеличила поставки электроэнергии в КНР на 90% от плана или в 2 раза к уровню октября 2020 года.Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику"."Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

https://realty.ria.ru/20211027/oek-1756506951.html

https://ria.ru/20211025/proizvodstvo-1756128599.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, россия