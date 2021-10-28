https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html

Цифровая платформа "Мой экспорт" за год сэкономила более 20 тонн бумаги

Цифровая платформа "Мой экспорт" за год сэкономила более 20 тонн бумаги - РИА Новости, 28.10.2021

Цифровая платформа "Мой экспорт" за год сэкономила более 20 тонн бумаги

Российский экспортный центр подсчитал ко Дню без бумаги, который отмечается каждый четвертый четверг октября, что запущенная в прошлом году цифровая платформа... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:27

2021-10-28T18:27

2021-10-28T18:27

экономика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр подсчитал ко Дню без бумаги, который отмечается каждый четвертый четверг октября, что запущенная в прошлом году цифровая платформа "Мой экспорт" помогла сэкономить ее пользователям около 23,8 тонны бумаги, сообщает центр.По их данным, при получении господдержки на участие в выставках каждая компания-экспортер должна была предоставлять порядка шести документов, в среднем – по 10 листов каждый, для получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции экспортер обычно предоставлял минимум 5 коробок документов, а для такой же компенсации на транспортировку продукции АПК - как минимум одну коробку.Он добавил, что информационная система "Одно окно" за год своей работы сохранила сотни деревьев. "Дальнейшее развитие цифровых сервисов поможет компаниям в разы сократить бумажный документооборот и использовать бумагу рационально, сохраняя в прямом смысле гектары леса", заключил Михайлик.

https://ria.ru/20211022/eksport-1755814906.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)