Цифровая платформа "Мой экспорт" за год сэкономила более 20 тонн бумаги
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Алексей Михайлик на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр подсчитал ко Дню без бумаги, который отмечается каждый четвертый четверг октября, что запущенная в прошлом году цифровая платформа "Мой экспорт" помогла сэкономить ее пользователям около 23,8 тонны бумаги, сообщает центр.
"За почти год работы платформы компании сэкономили порядка 23,8 тонны офисной бумаги, используя вместо традиционных документов электронные договоры, заявки, справки и так далее. Это порядка 4,8 миллиона листов, и если загрузить их в "Газель", понадобится как минимум 20 машин", - сообщает РЭЦ.
По их данным, при получении господдержки на участие в выставках каждая компания-экспортер должна была предоставлять порядка шести документов, в среднем – по 10 листов каждый, для получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции экспортер обычно предоставлял минимум 5 коробок документов, а для такой же компенсации на транспортировку продукции АПК - как минимум одну коробку.
"Цифровизация не только снимает административные барьеры и упрощает бизнес-процессы, но и помогает сохранить природу. Компании, подавая заявку на получение господдержки через платформу "Мой экспорт", экономят тонны бумаги", - отметил вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Он добавил, что информационная система "Одно окно" за год своей работы сохранила сотни деревьев. "Дальнейшее развитие цифровых сервисов поможет компаниям в разы сократить бумажный документооборот и использовать бумагу рационально, сохраняя в прямом смысле гектары леса", заключил Михайлик.