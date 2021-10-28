https://ria.ru/20211028/dorogi-1756626381.html

Власти Сургутского района Югры выделят 210 миллионов рублей на ремонт дорог

Власти Сургутского района Югры выделят 210 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Сургутского района Югры выделят 210 миллионов рублей на ремонт дорог

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году направят из муниципального бюджета 210 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:36

2021-10-28T10:36

2021-10-28T10:36

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

белый яр

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году направят из муниципального бюджета 210 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог, сообщает районная администрация."В проекте бюджета на 2022 год для выполнения капитального ремонта дорог предусмотрено 210,1 миллионов рублей. Запланированы работы в городском поселении Белый Яр, в деревне Русскинская, селе Угут, городском поселении Барсово, городском поселении Федоровский", - говорится в сообщении.По поручению главы Сургутского района Андрея Трубецкого также ведется работа по привлечению окружного и федерального финансирования на ремонт дорог. В частности, сейчас прорабатывается вопрос по включению нескольких объектов в федеральную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2023 год.Как отметили в администрации, часть дорог, которые нуждаются в ремонте, определяют сами жители благодаря рейтинговому голосованию, по которому формируется перечень наиболее проблемных и требующих капитального ремонта участков.Всего за два последних года в Сургутском районе было отремонтировано более 85 тысяч квадратных километров дорог, из бюджета муниципалитета на это было выделено более 388 миллионов рублей. При этом, в текущем году кампания по ремонту дорог завершилась раньше срока, подчеркнули власти.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756588004.html

https://ria.ru/20211026/yugra-1756293488.html

сургутский район

белый яр

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сургутский район, белый яр, ханты-мансийский автономный округ