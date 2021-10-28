https://ria.ru/20211028/donbass-1756712632.html

ЛНР обвинила Киев в нарушении международного права

ЛНР обвинила Киев в нарушении международного права - РИА Новости, 28.10.2021

ЛНР обвинила Киев в нарушении международного права

Киев нарушил нормы международного права, задержав офицера представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:51

2021-10-28T16:51

2021-10-28T16:51

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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Киев нарушил нормы международного права, задержав офицера представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявила на брифинге уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения Киевом Косяка."Мы наблюдаем, к сожалению, ту тенденцию, когда власти Украины, если еще первоначально в 2015 - 2016 году каким-то образом пытались создать правовое поле своим действиям, в настоящий момент – это уже открытое нарушение международного права", - подчеркнула омбудсмен ЛНР.Она подчеркнула, что Киев уже дошел до той стадии, "когда в открытую похищается человек". "Поскольку в настоящий момент супруге Косяка, а также представителям Луганской народной республики не предоставлены процессуальные документы, подтверждающие факт задержания в рамках уголовного производства, мы имеем все основания полагать, что это незаконное похищение", - добавила Сердюкова.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756702519.html

https://ria.ru/20211026/reaktsiya-1756390840.html

киев

луганск

луганская народная республика

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в мире, киев, луганск, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр