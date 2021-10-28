ЛНР обвинила Киев в нарушении международного права
В Луганске заявили, что Киев нарушил международное право, задержав офицера ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Киев нарушил нормы международного права, задержав офицера представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявила на брифинге уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения Киевом Косяка.
"Мы наблюдаем, к сожалению, ту тенденцию, когда власти Украины, если еще первоначально в 2015 - 2016 году каким-то образом пытались создать правовое поле своим действиям, в настоящий момент – это уже открытое нарушение международного права", - подчеркнула омбудсмен ЛНР.
Она подчеркнула, что Киев уже дошел до той стадии, "когда в открытую похищается человек". "Поскольку в настоящий момент супруге Косяка, а также представителям Луганской народной республики не предоставлены процессуальные документы, подтверждающие факт задержания в рамках уголовного производства, мы имеем все основания полагать, что это незаконное похищение", - добавила Сердюкова.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.