https://ria.ru/20211028/donbass-1756706807.html

В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик

В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик - РИА Новости, 28.10.2021

В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик

Складывается ощущение, что Киев намеренно заводит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в тупик, чтобы решить вопрос силовыми... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:25

2021-10-28T16:25

2021-10-28T16:25

в мире

украина

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Складывается ощущение, что Киев намеренно заводит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в тупик, чтобы решить вопрос силовыми методами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756583806.html

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в мире, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия