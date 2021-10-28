https://ria.ru/20211028/donbass-1756706807.html
В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик
В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик - РИА Новости, 28.10.2021
В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик
Складывается ощущение, что Киев намеренно заводит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в тупик, чтобы решить вопрос силовыми... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:25
2021-10-28T16:25
2021-10-28T16:25
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киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Складывается ощущение, что Киев намеренно заводит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в тупик, чтобы решить вопрос силовыми методами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20211027/donbass-1756583806.html
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в мире, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
В МИД считают, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик
Захарова: есть ощущение, что Киев намеренно заводит работу контактной группы в тупик