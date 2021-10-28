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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:41
2021-10-28T08:41
2021-10-28T08:41
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР сообщали, что 26 октября украинские силовики четыре раза за сутки открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Пришиб, Смелое и Голубовское из минометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756612580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили об обстрелах трех населенных пунктов со стороны украинских силовиков