https://ria.ru/20211028/donbass-1756612580.html

В ДНР заявили об обстреле Минерального со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об обстреле Минерального со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 28.10.2021

В ДНР заявили об обстреле Минерального со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в четверг выпустили по пригороду Ясиноватой в Донбассе восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявил представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:34

2021-10-28T08:34

2021-10-28T08:34

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вооруженные силы украины

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луганская народная республика

ясиноватая

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по пригороду Ясиноватой в Донбассе восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 7.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны (ВСУ - ред.)... в направлении населённого пункта Минеральное (пригород Ясиноватой - ред.). Выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211027/konflikt-1756513781.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ясиноватая

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в мире, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ясиноватая, ситуация в днр и лнр