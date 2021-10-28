https://ria.ru/20211028/dollar-1756600950.html
Когда следует бежать за долларами
Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара - РИА Новости, 28.10.2021
Когда следует бежать за долларами
На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:17
2021-10-28T02:17
2021-10-28T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
федеральная резервная система сша
андрей маслов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще возможности роста, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Эксперт не исключает, что доллар может начать укрепляться после ноябрьского заседания ФРС. Так, если американский регулятор заявит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то их доходность начнет расти, а поскольку для их покупки нужен доллар, вырастет и его привлекательность, полагает Маслов."Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель", – подытожил аналитик.
https://ria.ru/20211020/dollary-1755306564.html
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экономика, доллар, федеральная резервная система сша, андрей маслов
Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
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