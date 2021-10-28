https://ria.ru/20211028/dollar-1756600950.html

Когда следует бежать за долларами

Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара - РИА Новости, 28.10.2021

Когда следует бежать за долларами

На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:17

2021-10-28T02:17

2021-10-28T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

федеральная резервная система сша

андрей маслов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще возможности роста, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Эксперт не исключает, что доллар может начать укрепляться после ноябрьского заседания ФРС. Так, если американский регулятор заявит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то их доходность начнет расти, а поскольку для их покупки нужен доллар, вырастет и его привлекательность, полагает Маслов."Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель", – подытожил аналитик.

https://ria.ru/20211020/dollary-1755306564.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доллар, федеральная резервная система сша, андрей маслов