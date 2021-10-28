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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211028/dollar-1756600950.html
Когда следует бежать за долларами
Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара - РИА Новости, 28.10.2021
Когда следует бежать за долларами
На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:17
2021-10-28T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
федеральная резервная система сша
андрей маслов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще возможности роста, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Эксперт не исключает, что доллар может начать укрепляться после ноябрьского заседания ФРС. Так, если американский регулятор заявит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то их доходность начнет расти, а поскольку для их покупки нужен доллар, вырастет и его привлекательность, полагает Маслов."Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель", – подытожил аналитик.
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экономика, доллар, федеральная резервная система сша, андрей маслов
02:17 28.10.2021
 
Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара

Аналитик Маслов предупредил россиян о возможном подорожании доллара в ноябре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще возможности роста, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
Эксперт не исключает, что доллар может начать укрепляться после ноябрьского заседания ФРС. Так, если американский регулятор заявит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то их доходность начнет расти, а поскольку для их покупки нужен доллар, вырастет и его привлекательность, полагает Маслов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 02:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвал ситуации, когда стоит избавиться от долларов
"Исходя из вышесказанного, разумно было бы покупать доллар в течение следующих двух недель", – подытожил аналитик.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларФедеральная резервная система СШААндрей Маслов
 
 
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