https://ria.ru/20211028/dogovor-1756677603.html
Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море
Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море
Россия и АСЕАН по итогам саммита договорились обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства, а также не применять силу при разрешении споров, говорится РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:11
2021-10-28T14:11
2021-10-28T14:21
россия
в мире
экономическое сообщество асеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf382d1c5cdb88d5d93d88edea569417.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН по итогам саммита договорились обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства, а также не применять силу при разрешении споров, говорится в совместном заявлении сторон, принятом в четверг."Заявляем, что будем обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации и беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы и (или) угрозы силой и разрешение споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права", - гласит документ.Также стороны условились придавать важное значение принципам и задачам, которые изложены в "Индо-Тихоокеанском видении АСЕАН" и "призваны служить ориентиром для сотрудничества АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана".
https://ria.ru/20211028/kitay-1756646212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_802ef8ab234102733cb5570c73cbff98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, экономическое сообщество асеан
14:11 28.10.2021 (обновлено: 14:21 28.10.2021)
Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море
Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море, свободу судоходства