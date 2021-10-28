https://ria.ru/20211028/dogovor-1756677603.html

Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море

Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море - РИА Новости, 28.10.2021

Россия и АСЕАН договорились обеспечивать безопасность на море

Россия и АСЕАН по итогам саммита договорились обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства, а также не применять силу при разрешении споров, говорится РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:11

2021-10-28T14:11

2021-10-28T14:21

россия

в мире

экономическое сообщество асеан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf382d1c5cdb88d5d93d88edea569417.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН по итогам саммита договорились обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства, а также не применять силу при разрешении споров, говорится в совместном заявлении сторон, принятом в четверг."Заявляем, что будем обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации и беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы и (или) угрозы силой и разрешение споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права", - гласит документ.Также стороны условились придавать важное значение принципам и задачам, которые изложены в "Индо-Тихоокеанском видении АСЕАН" и "призваны служить ориентиром для сотрудничества АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана".

https://ria.ru/20211028/kitay-1756646212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, экономическое сообщество асеан