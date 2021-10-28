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Григорий Добрыгин: придумывать мир будущего фильма – это самое ценное
Григорий Добрыгин: придумывать мир будущего фильма – это самое ценное - РИА Новости, 28.10.2021
Григорий Добрыгин: придумывать мир будущего фильма – это самое ценное
Актер театра и кино Григорий Добрыгин уже во второй раз выступил в роли режиссера, представив вслед за дебютной картиной Sheena667 свой новый проект "На близком РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:00
2021-10-28T12:01
интервью
григорий добрыгин
кино
россия
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Актер театра и кино Григорий Добрыгин уже во второй раз выступил в роли режиссера, представив вслед за дебютной картиной Sheena667 свой новый проект "На близком расстоянии". Фильм, действие которого разворачивается в период пандемии, сам оказался под ее влиянием, так как премьера, запланированная на 28 октября, перенеслась на неопределенный срок из-за новых пандемийных ограничений. В интервью РИА Новости Добрыгин рассказал, какой смысл закладывал в свое произведение, как сумел объединить на одной площадке опытную актрису и непрофессионального актера, а также поделился, как для создания фильма устроился в службу доставки и почему не заработал чаевые.– Григорий, вот уже во второй раз премьера вашей картины откладывается на неопределенный срок. Дебютный фильм Sheena667, который должен был выйти в марте 2020 года, появился в кинотеатрах только спустя год. А теперь буквально за неделю до премьеры перенос и у "На близком расстоянии". Видится ли вам в этом какая-то закономерность? Как вы считаете, переносы наносят вред премьерам, например, в части зрительского восприятия?– Это неприятное совпадение. Но мы живем в "неровное время", ничему удивляться не приходится.Перенос релиза – это, конечно, стресс и дополнительный объем работы, свалившийся на всю команду. В части зрительского восприятия вреда я не вижу. Надеюсь выпустить фильм в ближайшее время и думаю, что своего зрителя фильм все равно найдет.– Григорий, в вашем фильме "На близком расстоянии" не последнее место отведено пандемии. Почему решили отразить этот период?– Пандемия – консервация времени, которая позволила нам наблюдать за героями "на близком расстоянии". Она подталкивает героев к решительным действиям, но кино совсем не об этом. Оно о тщательно лелеемом одиночестве, о том странном чувстве, когда мы одиноки и несчастны, и продолжаем при этом оберегать это состояние, потому что нам так комфортно.– Ритм вашего фильма нарочито замедлен, герои действуют очень неторопливо. Но ведь сейчас многие, напротив, говорят о том, что ритм жизни ускорился и мы все время куда-то спешим. Откуда у вас эта размеренность?– Понятно, что мы живем на больших скоростях и в бешеном ритме. Но, по-моему, в пандемию стало особенно очевидно, что быстрый ритм – иллюзия или искусственный конструкт, который пандемия ловко сокрушила.Эта иллюзия живет за счет современных технологий, гаджетов и количества потребляемой с их помощью информации. Но стоит уехать в деревню или отложить в сторону телефон – время замедляется, и реальность воспринимается иначе. Иногда я откладываю телефон, например, в самолете, но удивительным образом даже без интернета начинаю его крутить в руках, чистить фотографии в альбомах, ковыряться в заметках. И, наверное, так делают все. Мы привыкли в обычной жизни ежесекундно получать новую информацию и впечатления.В фильме я хотел воссоздать тот ритм, в котором мы находились на карантине, когда остались наедине с собой. Ритм фильма призывает зрителей замедлиться и направить свой исследовательский интерес на героев. Я не хотел перегружать фильм информацией о прошлом героев или давать их подробные портреты. Важно, что происходит с героями здесь и сейчас. А чтобы это понять, необходимо сбавить скорость.– Это одиночество в картине выражено еще и молчанием героев. Понятно, что у них языковой барьер, но и без него они, кажется, не вели бы активные беседы. При этом смс-переписки присутствуют. Вы не верите в живое общение?– Происходит подмена видов коммуникации. Я не помню, когда бы я писал что-то рукой. У меня просто нет почерка. То есть каждый раз, когда я что-то пишу, я делаю это разными почерками. Либо это диагноз, либо это просто отсутствие практики, но ощущение странное. Ценность слова уходит. Когда я родился, мой отец ушел в плавание в Индийский океан на год, и оттуда писал маме письма. Читать их – большое счастье, в них есть ценность слов. Или, например, когда мой прадед подписывал свою фотографию своей будущей супруге, он написал какие-то простые по форме и смыслу слова, но они имели ценность тогда и имеют ценность сейчас, благодаря им мы понимаем, что это были за отношения. А сейчас в потоке ненужных слов, которые мы адресуем друг другу, обесценивается слова "верность", "любовь", "сострадание", они стерты. Раньше этим стиранием занимался театр, кинематограф, телевидение, а сейчас появилась упрощенная коммуникация.– Когда вы это озвучиваете словами, звучит немного назидательно. А в фильме этого не чувствуется…– Я думаю, это не назидательный тон, а просто констатация факта. Когда я произношу, я нажимаю на эти слова, а в фильме у меня больше инструментов, чтобы не звучать многозначительно громко, потому что любое назидание, к сожалению, вызывает отторжение. Когда ты пытаешься просто показать, сохранив самоиронию, наверное, это легче воспринимается.– Вы впервые работали со сценаристом Антоном Ярушем, как обязанности распределяли?– Это была совместная кропотливая и увлекательная работа. Можно, наверное, сравнить ее с пинг-понгом: Антон напишет сцену, перекинет наработки мне, я внесу правки и верну записи Антону, и наоборот, я придумываю сцену и делюсь с Антоном.Для меня сочинительство – это один из самых интересных процессов, я не могу себе представить, чтобы я сказал кому-то: "Напиши мне сценарий". Придумывать мир будущего фильма – это самое интересное и ценное.– Вы говорили, что ради фильма устроились на работу в службу доставки, как это было?– Я поработал курьером совсем недолго в период локдауна, когда там работали не только люди, для кого это ежедневный хлеб, но и те, кто внезапно из-за пандемии остались без заработка, а также люди, просто желавшие получить легальное разрешение на передвижение по городу.– Долго вы проработали?– Всего пару недель, в течение которых у меня было несколько рабочих смен.– Исполнителя главной роли Нурбола Кайратбека вы именно там нашли. А что с ним приключилась после съемок фильма?– Он после съемок не выходит на связь. Он и фильм не видел, просто решил не продолжать с нами общение.– И в этом видится определенная связь с героем фильма.– Точно, и связь эта меня пугает. Надеюсь, что с Нурболом все в порядке (на момент выхода интервью Нурбол вышел на связь, с ним все хорошо – ред.).– А Ксения Раппопорт как оказалась на съемочной площадке?– Я встретился с Ксенией и понял, что это та самая актриса, которая может реализовать мою режиссерскую задумку. У Ксении, как и у Нурбола, было несколько проб, в том числе друг с другом. После утверждения актеров сценарий дорабатывался. Мы переписывали отдельные сцены и дорабатывали их с учетом образа, стиля, биографии Ксении. Сценарий безвозвратно деформировался от столкновения с реальными людьми и актерами.– На площадке было комфортно с такой разнообразной командой?– Да, вполне. Несмотря на то что Нурбол – непрофессиональный актер, его поведение на съемочной площадке не отличалось от поведения почти любого молодого артиста.– У него заимствовали черты героя?– Идея была в том, чтобы реальный человек влиял на то, каким характером будет обладать герой. Поэтому мы не заимствовали чьи-то черты, а пригласили Нурбола "исполнить" в фильме роль курьера, а камера, которая куда более внимательнее человеческого глаза, просто наблюдала и смогла уловить очень естественное проживание не актером ситуаций в кадре. Так что без Нуброла этой истории бы не было, как и без Ксении.– Поскольку вы выступаете еще и в роли продюсера, расскажите про дальнейшую судьбу картины– Сейчас все в руках прокатной компании "Белые ночи". Я рад, что они поверили в это тихое, хрупкое кино. Я надеюсь, фильм найдет зрителя. Мы рассчитываем на небольшой прокат в России. И также попробуем податься еще на пару международных кинофестивалей, позже станет известно, каких.
https://ria.ru/20211014/festival-1754539966.html
https://ria.ru/20210816/moskva-1745951829.html
https://ria.ru/20210713/menshov-1741076282.html
https://ria.ru/20211026/kino-1756262348.html
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интервью, григорий добрыгин, кино, россия
12:00 28.10.2021 (обновлено: 12:01 28.10.2021)
 

Григорий Добрыгин: придумывать мир будущего фильма – это самое ценное

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Григорий Добрыгин
Актер Григорий Добрыгин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
Актер театра и кино Григорий Добрыгин уже во второй раз выступил в роли режиссера, представив вслед за дебютной картиной Sheena667 свой новый проект "На близком расстоянии". Фильм, действие которого разворачивается в период пандемии, сам оказался под ее влиянием, так как премьера, запланированная на 28 октября, перенеслась на неопределенный срок из-за новых пандемийных ограничений. В интервью РИА Новости Добрыгин рассказал, какой смысл закладывал в свое произведение, как сумел объединить на одной площадке опытную актрису и непрофессионального актера, а также поделился, как для создания фильма устроился в службу доставки и почему не заработал чаевые.
– Григорий, вот уже во второй раз премьера вашей картины откладывается на неопределенный срок. Дебютный фильм Sheena667, который должен был выйти в марте 2020 года, появился в кинотеатрах только спустя год. А теперь буквально за неделю до премьеры перенос и у "На близком расстоянии". Видится ли вам в этом какая-то закономерность? Как вы считаете, переносы наносят вред премьерам, например, в части зрительского восприятия?
– Это неприятное совпадение. Но мы живем в "неровное время", ничему удивляться не приходится.
Перенос релиза – это, конечно, стресс и дополнительный объем работы, свалившийся на всю команду. В части зрительского восприятия вреда я не вижу. Надеюсь выпустить фильм в ближайшее время и думаю, что своего зрителя фильм все равно найдет.
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– Григорий, в вашем фильме "На близком расстоянии" не последнее место отведено пандемии. Почему решили отразить этот период?
– Пандемия – консервация времени, которая позволила нам наблюдать за героями "на близком расстоянии". Она подталкивает героев к решительным действиям, но кино совсем не об этом. Оно о тщательно лелеемом одиночестве, о том странном чувстве, когда мы одиноки и несчастны, и продолжаем при этом оберегать это состояние, потому что нам так комфортно.
– Ритм вашего фильма нарочито замедлен, герои действуют очень неторопливо. Но ведь сейчас многие, напротив, говорят о том, что ритм жизни ускорился и мы все время куда-то спешим. Откуда у вас эта размеренность?
– Понятно, что мы живем на больших скоростях и в бешеном ритме. Но, по-моему, в пандемию стало особенно очевидно, что быстрый ритм – иллюзия или искусственный конструкт, который пандемия ловко сокрушила.
Эта иллюзия живет за счет современных технологий, гаджетов и количества потребляемой с их помощью информации. Но стоит уехать в деревню или отложить в сторону телефон – время замедляется, и реальность воспринимается иначе. Иногда я откладываю телефон, например, в самолете, но удивительным образом даже без интернета начинаю его крутить в руках, чистить фотографии в альбомах, ковыряться в заметках. И, наверное, так делают все. Мы привыкли в обычной жизни ежесекундно получать новую информацию и впечатления.
В фильме я хотел воссоздать тот ритм, в котором мы находились на карантине, когда остались наедине с собой. Ритм фильма призывает зрителей замедлиться и направить свой исследовательский интерес на героев. Я не хотел перегружать фильм информацией о прошлом героев или давать их подробные портреты. Важно, что происходит с героями здесь и сейчас. А чтобы это понять, необходимо сбавить скорость.
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– Это одиночество в картине выражено еще и молчанием героев. Понятно, что у них языковой барьер, но и без него они, кажется, не вели бы активные беседы. При этом смс-переписки присутствуют. Вы не верите в живое общение?
– Происходит подмена видов коммуникации. Я не помню, когда бы я писал что-то рукой. У меня просто нет почерка. То есть каждый раз, когда я что-то пишу, я делаю это разными почерками. Либо это диагноз, либо это просто отсутствие практики, но ощущение странное. Ценность слова уходит. Когда я родился, мой отец ушел в плавание в Индийский океан на год, и оттуда писал маме письма. Читать их – большое счастье, в них есть ценность слов. Или, например, когда мой прадед подписывал свою фотографию своей будущей супруге, он написал какие-то простые по форме и смыслу слова, но они имели ценность тогда и имеют ценность сейчас, благодаря им мы понимаем, что это были за отношения. А сейчас в потоке ненужных слов, которые мы адресуем друг другу, обесценивается слова "верность", "любовь", "сострадание", они стерты. Раньше этим стиранием занимался театр, кинематограф, телевидение, а сейчас появилась упрощенная коммуникация.
– Когда вы это озвучиваете словами, звучит немного назидательно. А в фильме этого не чувствуется…
– Я думаю, это не назидательный тон, а просто констатация факта. Когда я произношу, я нажимаю на эти слова, а в фильме у меня больше инструментов, чтобы не звучать многозначительно громко, потому что любое назидание, к сожалению, вызывает отторжение. Когда ты пытаешься просто показать, сохранив самоиронию, наверное, это легче воспринимается.
– Вы впервые работали со сценаристом Антоном Ярушем, как обязанности распределяли?
– Это была совместная кропотливая и увлекательная работа. Можно, наверное, сравнить ее с пинг-понгом: Антон напишет сцену, перекинет наработки мне, я внесу правки и верну записи Антону, и наоборот, я придумываю сцену и делюсь с Антоном.
Для меня сочинительство – это один из самых интересных процессов, я не могу себе представить, чтобы я сказал кому-то: "Напиши мне сценарий". Придумывать мир будущего фильма – это самое интересное и ценное.
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– Вы говорили, что ради фильма устроились на работу в службу доставки, как это было?
– Я поработал курьером совсем недолго в период локдауна, когда там работали не только люди, для кого это ежедневный хлеб, но и те, кто внезапно из-за пандемии остались без заработка, а также люди, просто желавшие получить легальное разрешение на передвижение по городу.
– Долго вы проработали?
– Всего пару недель, в течение которых у меня было несколько рабочих смен.
– Исполнителя главной роли Нурбола Кайратбека вы именно там нашли. А что с ним приключилась после съемок фильма?
– Он после съемок не выходит на связь. Он и фильм не видел, просто решил не продолжать с нами общение.
– И в этом видится определенная связь с героем фильма.
– Точно, и связь эта меня пугает. Надеюсь, что с Нурболом все в порядке (на момент выхода интервью Нурбол вышел на связь, с ним все хорошо – ред.).
– А Ксения Раппопорт как оказалась на съемочной площадке?
– Я встретился с Ксенией и понял, что это та самая актриса, которая может реализовать мою режиссерскую задумку. У Ксении, как и у Нурбола, было несколько проб, в том числе друг с другом. После утверждения актеров сценарий дорабатывался. Мы переписывали отдельные сцены и дорабатывали их с учетом образа, стиля, биографии Ксении. Сценарий безвозвратно деформировался от столкновения с реальными людьми и актерами.
– На площадке было комфортно с такой разнообразной командой?
– Да, вполне. Несмотря на то что Нурбол – непрофессиональный актер, его поведение на съемочной площадке не отличалось от поведения почти любого молодого артиста.
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– У него заимствовали черты героя?
– Идея была в том, чтобы реальный человек влиял на то, каким характером будет обладать герой. Поэтому мы не заимствовали чьи-то черты, а пригласили Нурбола "исполнить" в фильме роль курьера, а камера, которая куда более внимательнее человеческого глаза, просто наблюдала и смогла уловить очень естественное проживание не актером ситуаций в кадре. Так что без Нуброла этой истории бы не было, как и без Ксении.
– Поскольку вы выступаете еще и в роли продюсера, расскажите про дальнейшую судьбу картины
– Сейчас все в руках прокатной компании "Белые ночи". Я рад, что они поверили в это тихое, хрупкое кино. Я надеюсь, фильм найдет зрителя. Мы рассчитываем на небольшой прокат в России. И также попробуем податься еще на пару международных кинофестивалей, позже станет известно, каких.
 
ИнтервьюГригорий ДобрыгинКиноРоссия
 
 
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