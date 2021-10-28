https://ria.ru/20211028/covindex-1756619959.html

Covindex вырос до максимума с мая 2020 года

Covindex вырос до максимума с мая 2020 года - РИА Новости, 28.10.2021

Covindex вырос до максимума с мая 2020 года

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 18 по 24 октября поднялся на 2,1... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:03

2021-10-28T10:03

2021-10-28T10:33

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 18 по 24 октября поднялся на 2,1 пункта и достиг 86 пунктов — максимума с мая 2020 года.На прошлой неделе сильнее всего он вырос по медицинским маскам (на девять процентов, до 74 рублей). Также увеличение зафиксировали по перчаткам (на шесть процентов, до 153 рублей), гречке (на четыре процента, до 95 рублей) и антисептикам (на один процент, до 269 рублей). По кусковому мылу (91 рубль) и туалетной бумаге (76 рублей) показатель сохранился на уровне предшествующей недели. Снизился только по лимонам (на пять процентов, до 54 рублей).Таким образом, Covindex за неделю вырос на 2,1 пункта до 86. Это максимум с начала мая 2020 года: тогда с 4 по 10 мая он составил 89,1 пункта, а затем все время был ниже 86 пунктов. Значение растет пятую неделю подряд.Вместе с тем средние чеки по отдельным товарам из "корзины" тогда были совсем другими, причем по четырем они выросли — по перчаткам с 97 рублей, по гречке с 84 рублей, по мылу с 68 рублей, по туалетной бумаге с 53 рублей, а по трем снизились — по антисептикам с 423 рублей, по маскам с 248 рублей, по лимонам с 92 рублей.РИА Новости разработало индикатор на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами времени: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По ним "Платформа ОФД" еженедельно рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

https://ria.ru/20211028/zaschita-1756607993.html

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