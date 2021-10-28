https://ria.ru/20211028/covid-19-1756758817.html

На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей

На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей - РИА Новости, 28.10.2021

На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей

Кубинский санитарный регулятор CECMED одобрил для экстренного использования в возрастной группе 2-11 лет вакцину против COVID-19 Abdala разработки местного... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:19

2021-10-28T20:19

2021-10-28T20:19

распространение коронавируса

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вакцинация

куба

латинская америка

коронавирус covid-19

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МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Кубинский санитарный регулятор CECMED одобрил для экстренного использования в возрастной группе 2-11 лет вакцину против COVID-19 Abdala разработки местного центра генной инженерии и биотехнологии CIGB."CECMED выдал разрешение на экстренное использование кубинской вакцины Abdala для детей в возрасте от 2 до 11 лет после того, как было продемонстрировано, что она соответствует требованиям по качеству, безопасности и эффективности для этой группы населения", - сообщил минздрав Кубы в своем Telegram-канале.Ранее разрешение на применение среди детей получила другая кубинская вакцина, Soberana 02. В настоящий момент почти 2 миллиона детей получили хотя бы один укол этого препарата и свыше миллиона - две дозы.На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,1 из 11 миллионов жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами - это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 9,8 миллиона человек.Ученые Кубы разработали четыре вакцины против COVID-19. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02 / Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala.

https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html

куба

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в мире, вакцинация, куба, латинская америка, коронавирус covid-19