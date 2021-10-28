https://ria.ru/20211028/covid-19-1756758817.html
На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей
На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей - РИА Новости, 28.10.2021
На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей
Кубинский санитарный регулятор CECMED одобрил для экстренного использования в возрастной группе 2-11 лет вакцину против COVID-19 Abdala разработки местного... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:19
2021-10-28T20:19
2021-10-28T20:19
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МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Кубинский санитарный регулятор CECMED одобрил для экстренного использования в возрастной группе 2-11 лет вакцину против COVID-19 Abdala разработки местного центра генной инженерии и биотехнологии CIGB."CECMED выдал разрешение на экстренное использование кубинской вакцины Abdala для детей в возрасте от 2 до 11 лет после того, как было продемонстрировано, что она соответствует требованиям по качеству, безопасности и эффективности для этой группы населения", - сообщил минздрав Кубы в своем Telegram-канале.Ранее разрешение на применение среди детей получила другая кубинская вакцина, Soberana 02. В настоящий момент почти 2 миллиона детей получили хотя бы один укол этого препарата и свыше миллиона - две дозы.На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,1 из 11 миллионов жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами - это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 9,8 миллиона человек.Ученые Кубы разработали четыре вакцины против COVID-19. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02 / Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala.
https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html
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в мире, вакцинация, куба, латинская америка, коронавирус covid-19
На Кубе одобрили применение вакцины от коронавируса Abdala среди детей
На Кубе разрешили использовать вакцину от COVID-19 Abdala для детей
МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Кубинский санитарный регулятор CECMED одобрил для экстренного использования в возрастной группе 2-11 лет вакцину против COVID-19 Abdala разработки местного центра генной инженерии и биотехнологии CIGB.
"CECMED выдал разрешение на экстренное использование кубинской вакцины Abdala для детей в возрасте от 2 до 11 лет после того, как было продемонстрировано, что она соответствует требованиям по качеству, безопасности и эффективности для этой группы населения", - сообщил минздрав Кубы
в своем Telegram
-канале.
Ранее разрешение на применение среди детей получила другая кубинская вакцина, Soberana 02. В настоящий момент почти 2 миллиона детей получили хотя бы один укол этого препарата и свыше миллиона - две дозы.
На Кубе с начала эпидемии COVID-19 7,1 из 11 миллионов жителей прошли полную вакцинацию местными препаратами - это три дозы Abdala или две дозы Soberana 02, дополненные одной дозой Soberana Plus. Хотя бы одну дозу вакцин получили 9,8 миллиона человек.
Ученые Кубы разработали четыре вакцины против COVID-19. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02 / Soberana Plus), два препарата исследует центр генной инженерии и биотехнологии CIGB - интраназальную вакцину Mambisa и инъекционную Abdala.