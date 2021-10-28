https://ria.ru/20211028/covid-19-1756693067.html

Минобороны нарастит помощь гражданскому населению в борьбе с коронавирусом

Минобороны нарастит помощь гражданскому населению в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 28.10.2021

Минобороны нарастит помощь гражданскому населению в борьбе с коронавирусом

Минобороны России наращивают помощь в борьбе с коронавирусом гражданскому населению, для которого зарезервирована половина всех коек в многофункциональных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:23

2021-10-28T15:23

2021-10-28T15:23

здоровье - общество

центральный военный округ

вооруженные силы рф

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобороны России наращивают помощь в борьбе с коронавирусом гражданскому населению, для которого зарезервирована половина всех коек в многофункциональных медицинских центрах ВС РФ, сообщили в четверг в пресс-службе военного ведомства."По поручению президента Российской Федерации Минобороны наращивает оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией российским регионам. В построенных по всей стране Минобороны России многофункциональных медицинских центрах в настоящее время более 50% мест зарезервировано для лечения гражданских пациентов", - говорится в сообщении.Всего в медцентрах Минобороны к настоящему времени успешно прошли лечение от коронавируса более 9 тысяч гражданских пациентов. Также 27 субъектов РФ получили от военного ведомства более 347 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений.Согласно сообщению, на помощь в борьбе с COVID-19 в Хакассии вылетели военные медики Центрального военного округа. В ближайшие часы военные медики ЦВО из Самарской, Новосибирской и Свердловской областей прибудут самолетами военно-транспортной авиации в Абакан.В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756620426.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, центральный военный округ, вооруженные силы рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии