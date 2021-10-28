https://ria.ru/20211028/chinovnitsa-1756483123.html
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале - РИА Новости, 28.10.2021
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале
На YouTube вышел трейлер российского сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:55
2021-10-28T03:55
2021-10-28T03:55
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На YouTube вышел трейлер российского сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. В мелодраме с элементами детектива, снятой Оксаной Карас, в центре сюжета оказывается служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова (Толстоганова). Без подписи чиновницы в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль. У нее не только хорошая работа, но и в жизни все складывается удачно: каждый день новая укладка, есть квартира в центре города и иномарка, а также обаятельный любовник. Однако вся эта "dolce vita" внезапно заканчивается после того, как в семье Арины происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. В этот момент главная героиня всерьез задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности и последствиях. Алферова постепенно становится человечным чиновником, которого беспокоят проблемы обычных людей, и бросает вызов системе. Режиссер, снявшая такие полнометражные фильмы, как "Хороший мальчик", "Выше неба" и "Доктор Лиза", надеется, что сериал "будет интересен и найдет отклик у самого широкого круга зрителей". Вместе с Викторией Толстогановой в мелодраме снялись Максим Виторган, Полина Кутепова, Алексей Агранович, Артем Быстров, Семен Серзин и Яна Гладких. Сериал "Чиновница" состоит из восьми серий. Они буду выходить на KION каждую неделю, начиная с 5 ноября.
https://ria.ru/20211017/kino-1754042306.html
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новости культуры, youtube, полина кутепова, виктория толстоганова, максим виторган, кино и сериалы, алексей агранович
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале
Героиня Виктории Толстогановой хочет стать честной чиновницей в сериале Оксаны Карас
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На YouTube вышел трейлер российского сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
В мелодраме с элементами детектива, снятой Оксаной Карас, в центре сюжета оказывается служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова (Толстоганова). Без подписи чиновницы в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль. У нее не только хорошая работа, но и в жизни все складывается удачно: каждый день новая укладка, есть квартира в центре города и иномарка, а также обаятельный любовник.
Однако вся эта "dolce vita" внезапно заканчивается после того, как в семье Арины происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. В этот момент главная героиня всерьез задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности и последствиях. Алферова постепенно становится человечным чиновником, которого беспокоят проблемы обычных людей, и бросает вызов системе.
"На примере "драмы взросления" одной отдельно взятой чиновницы я хочу разобраться – что же движет таким человеком? Откуда берется латентное взяточничество? Как оно перерастает в серьезную масштабную коррупцию? Исследовать – как система поглощает человека? Есть ли возможность выскочить из этого русского чиновничьего "колеса Сансары" и остаться "чистым"?" — приводят слова Оксаны Карас в пресс-службе.
Режиссер, снявшая такие полнометражные фильмы, как "Хороший мальчик", "Выше неба" и "Доктор Лиза", надеется, что сериал "будет интересен и найдет отклик у самого широкого круга зрителей".
Вместе с Викторией Толстогановой в мелодраме снялись Максим Виторган, Полина Кутепова, Алексей Агранович, Артем Быстров, Семен Серзин и Яна Гладких.
Сериал "Чиновница" состоит из восьми серий. Они буду выходить на KION каждую неделю, начиная с 5 ноября.