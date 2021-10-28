Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211028/chinovnitsa-1756483123.html
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале - РИА Новости, 28.10.2021
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале
На YouTube вышел трейлер российского сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:55
2021-10-28T03:55
культура
новости культуры
youtube
полина кутепова
виктория толстоганова
максим виторган
кино и сериалы
алексей агранович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481069_91:143:2130:1290_1920x0_80_0_0_8b21fd93bc5d41eb95666744b1b432d9.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На YouTube вышел трейлер российского сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. В мелодраме с элементами детектива, снятой Оксаной Карас, в центре сюжета оказывается служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова (Толстоганова). Без подписи чиновницы в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль. У нее не только хорошая работа, но и в жизни все складывается удачно: каждый день новая укладка, есть квартира в центре города и иномарка, а также обаятельный любовник. Однако вся эта "dolce vita" внезапно заканчивается после того, как в семье Арины происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. В этот момент главная героиня всерьез задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности и последствиях. Алферова постепенно становится человечным чиновником, которого беспокоят проблемы обычных людей, и бросает вызов системе. Режиссер, снявшая такие полнометражные фильмы, как "Хороший мальчик", "Выше неба" и "Доктор Лиза", надеется, что сериал "будет интересен и найдет отклик у самого широкого круга зрителей". Вместе с Викторией Толстогановой в мелодраме снялись Максим Виторган, Полина Кутепова, Алексей Агранович, Артем Быстров, Семен Серзин и Яна Гладких. Сериал "Чиновница" состоит из восьми серий. Они буду выходить на KION каждую неделю, начиная с 5 ноября.
https://ria.ru/20211017/kino-1754042306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481069_393:98:1982:1290_1920x0_80_0_0_e984a49cb793e6bbbcef5c6616248cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, youtube, полина кутепова, виктория толстоганова, максим виторган, кино и сериалы, алексей агранович
03:55 28.10.2021
 
Героиня Толстогановой хочет стать честной чиновницей в новом сериале

Героиня Виктории Толстогановой хочет стать честной чиновницей в сериале Оксаны Карас

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На YouTube вышел трейлер российского сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
В мелодраме с элементами детектива, снятой Оксаной Карас, в центре сюжета оказывается служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова (Толстоганова). Без подписи чиновницы в министерстве не проходит ни один бюджетный рубль. У нее не только хорошая работа, но и в жизни все складывается удачно: каждый день новая укладка, есть квартира в центре города и иномарка, а также обаятельный любовник.
Однако вся эта "dolce vita" внезапно заканчивается после того, как в семье Арины происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. В этот момент главная героиня всерьез задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности и последствиях. Алферова постепенно становится человечным чиновником, которого беспокоят проблемы обычных людей, и бросает вызов системе.

"На примере "драмы взросления" одной отдельно взятой чиновницы я хочу разобраться – что же движет таким человеком? Откуда берется латентное взяточничество? Как оно перерастает в серьезную масштабную коррупцию? Исследовать как система поглощает человека? Есть ли возможность выскочить из этого русского чиновничьего "колеса Сансары" и остаться "чистым"?" — приводят слова Оксаны Карас в пресс-службе.

Режиссер, снявшая такие полнометражные фильмы, как "Хороший мальчик", "Выше неба" и "Доктор Лиза", надеется, что сериал "будет интересен и найдет отклик у самого широкого круга зрителей".
Вместе с Викторией Толстогановой в мелодраме снялись Максим Виторган, Полина Кутепова, Алексей Агранович, Артем Быстров, Семен Серзин и Яна Гладких.
Сериал "Чиновница" состоит из восьми серий. Они буду выходить на KION каждую неделю, начиная с 5 ноября.
Кадр из сериала Сказки Пушкина. Для взрослых
17 октября, 08:00Культура
Стендап, криминал и Пушкин. Какие новые русские сериалы надо смотреть
 
КультураНовости культурыYouTubeПолина КутеповаВиктория ТолстогановаМаксим ВиторганКино и сериалыАлексей Агранович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом