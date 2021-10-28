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Бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена на 3 млрд рублей

Бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена на 3 млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2021

Бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена на 3 млрд рублей

бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена почти на 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:12

2021-10-28T19:12

2021-10-28T19:12

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 28 окт – РИА Новости. По согласованию с Минфином бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена почти на 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в четверг об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.Максим Егоров отметил, что всем исполнителям бюджета нужно эффективнее работать в ситуации сокращения финансовых ресурсов из-за пандемийных ограничений. Бюджет скорректирован с учетом реалий сегодняшнего дня. Борьба с эпидемией коронавируса привела к увеличению расходов на закупку лекарств, оборудования и выплаты врачам и медперсоналу.В пресс-службе добавили, что Тамбовская область продолжит реализовывать национальные проекты и федеральные инициативы, являясь участником программ поддержки субъектов Федерации.

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тамбовская область

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тамбовская область, максим егоров, россия