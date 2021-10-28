Бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена на 3 млрд рублей
ТАМБОВ, 28 окт – РИА Новости. По согласованию с Минфином бюджетная обеспеченность Тамбовской области увеличена почти на 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в четверг об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.
"Завтра депутаты областной Думы рассмотрят проект закона по поправкам в бюджет Тамбовской области на 2021 год. На него получено положительное заключение Минфина России. Средства пойдут на поддержку социально значимых направлений развития", - сказал представитель пресс-службы.
Максим Егоров отметил, что всем исполнителям бюджета нужно эффективнее работать в ситуации сокращения финансовых ресурсов из-за пандемийных ограничений. Бюджет скорректирован с учетом реалий сегодняшнего дня. Борьба с эпидемией коронавируса привела к увеличению расходов на закупку лекарств, оборудования и выплаты врачам и медперсоналу.
"Главными задачами остаются обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, снижение долговой нагрузки. Приоритет будет отдан отраслям социальной сферы, куда будет направлено 69 процентов расходов регионального бюджета", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что Тамбовская область продолжит реализовывать национальные проекты и федеральные инициативы, являясь участником программ поддержки субъектов Федерации.