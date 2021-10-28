https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756685700.html

Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году

Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра рассчитывает к 2024 году вдвое снизить дефицит бюджета за счет окончания реализации программы по сносу аварийного... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:52

2021-10-28T14:52

2021-10-28T14:52

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

югра

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра рассчитывает к 2024 году вдвое снизить дефицит бюджета за счет окончания реализации программы по сносу аварийного жилья, сообщила журналистам директор департамента финансов – замгубернатора Югры Вера Дюдина."Дефицит бюджета предусматривает в 2022-2023 годах - более 30 миллиардов рублей, в 2024 году – 14,5 миллиарда", - сказала Дюдина.По ее словам, согласно проекту бюджета Югры на ближайшие три года, расходы региона снизятся в 2024 году за счет завершения программы по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года."На федеральном уровне эту программу предполагают реализовывать до 2025 года. Учитывая, что автономный округ имел возможность начать ее несколько раньше, то мы предполагаем, что к 2022-2023 годам мы с этой проблемой должны справиться. Соответственно, эти объемы финансовых ресурсов в 2024 году не предусмотрены. Если мы предполагаем рост доходов и снижение расходов, тем самым мы имеем возможность сокращать дефицит бюджета", - пояснила замгубернатора.Говоря о расходах, Дюдина напомнила, что сейчас бюджет имеет программный вид: 99,6% всех расходов идут на реализацию 23 государственных программ и нацпроектов. Порядка 70% всей расходной части бюджета, по ее словам, являются социально направленными – это расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение, физкультуру и спорт. Всего расходы на социальную политику трехлетнего бюджета составляют более 173 миллиардов рублей, уточнила она.Основным источником доходов являются налоги на прибыль и имущество организаций, а также на доходы физических лиц, они формируют 80% бюджета региона. Безвозмездные поступления – межбюджетные трансферы из федерального бюджета и трансферты за счет программы "Сотрудничество" – составляют порядка 10% доходов, еще 1-1,5% приходятся на неналоговые поступления.Глава департамента финансов отметила, что Югра проводит активную инвестиционную политику, ежегодно принимаются постановления правительства округа, направленные на поиск новых путей для увеличения доходов, в том числе через расширение налогового потенциала. Помимо этого, уровень долговой нагрузки ХМАО один из самых низких среди субъектов РФ, подчеркнула Дюдина.

https://ria.ru/20211028/dorogi-1756626381.html

https://ria.ru/20211026/yugra-1756293488.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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экономика, ханты-мансийский автономный округ, югра, россия