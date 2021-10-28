Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756685700.html
Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году
Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году - РИА Новости, 28.10.2021
Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра рассчитывает к 2024 году вдвое снизить дефицит бюджета за счет окончания реализации программы по сносу аварийного... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:52
2021-10-28T14:52
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
югра
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/46/1488624639_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_56e15200c855c98c5dd433cbd9296b5f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра рассчитывает к 2024 году вдвое снизить дефицит бюджета за счет окончания реализации программы по сносу аварийного жилья, сообщила журналистам директор департамента финансов – замгубернатора Югры Вера Дюдина."Дефицит бюджета предусматривает в 2022-2023 годах - более 30 миллиардов рублей, в 2024 году – 14,5 миллиарда", - сказала Дюдина.По ее словам, согласно проекту бюджета Югры на ближайшие три года, расходы региона снизятся в 2024 году за счет завершения программы по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года."На федеральном уровне эту программу предполагают реализовывать до 2025 года. Учитывая, что автономный округ имел возможность начать ее несколько раньше, то мы предполагаем, что к 2022-2023 годам мы с этой проблемой должны справиться. Соответственно, эти объемы финансовых ресурсов в 2024 году не предусмотрены. Если мы предполагаем рост доходов и снижение расходов, тем самым мы имеем возможность сокращать дефицит бюджета", - пояснила замгубернатора.Говоря о расходах, Дюдина напомнила, что сейчас бюджет имеет программный вид: 99,6% всех расходов идут на реализацию 23 государственных программ и нацпроектов. Порядка 70% всей расходной части бюджета, по ее словам, являются социально направленными – это расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение, физкультуру и спорт. Всего расходы на социальную политику трехлетнего бюджета составляют более 173 миллиардов рублей, уточнила она.Основным источником доходов являются налоги на прибыль и имущество организаций, а также на доходы физических лиц, они формируют 80% бюджета региона. Безвозмездные поступления – межбюджетные трансферы из федерального бюджета и трансферты за счет программы "Сотрудничество" – составляют порядка 10% доходов, еще 1-1,5% приходятся на неналоговые поступления.Глава департамента финансов отметила, что Югра проводит активную инвестиционную политику, ежегодно принимаются постановления правительства округа, направленные на поиск новых путей для увеличения доходов, в том числе через расширение налогового потенциала. Помимо этого, уровень долговой нагрузки ХМАО один из самых низких среди субъектов РФ, подчеркнула Дюдина.
https://ria.ru/20211028/dorogi-1756626381.html
https://ria.ru/20211026/yugra-1756293488.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/46/1488624639_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_81afbc2a3e6b545656cb56a6862fba74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ханты-мансийский автономный округ, югра, россия
14:52 28.10.2021
 
Власти Югры планируют вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году

Власти Югры рассчитывают вдвое снизить дефицит бюджета к 2024 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра рассчитывает к 2024 году вдвое снизить дефицит бюджета за счет окончания реализации программы по сносу аварийного жилья, сообщила журналистам директор департамента финансов – замгубернатора Югры Вера Дюдина.
"Дефицит бюджета предусматривает в 2022-2023 годах - более 30 миллиардов рублей, в 2024 году – 14,5 миллиарда", - сказала Дюдина.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 10:36Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры выделят 210 миллионов рублей на ремонт дорог
По ее словам, согласно проекту бюджета Югры на ближайшие три года, расходы региона снизятся в 2024 году за счет завершения программы по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
"На федеральном уровне эту программу предполагают реализовывать до 2025 года. Учитывая, что автономный округ имел возможность начать ее несколько раньше, то мы предполагаем, что к 2022-2023 годам мы с этой проблемой должны справиться. Соответственно, эти объемы финансовых ресурсов в 2024 году не предусмотрены. Если мы предполагаем рост доходов и снижение расходов, тем самым мы имеем возможность сокращать дефицит бюджета", - пояснила замгубернатора.
Говоря о расходах, Дюдина напомнила, что сейчас бюджет имеет программный вид: 99,6% всех расходов идут на реализацию 23 государственных программ и нацпроектов. Порядка 70% всей расходной части бюджета, по ее словам, являются социально направленными – это расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальное обеспечение, физкультуру и спорт. Всего расходы на социальную политику трехлетнего бюджета составляют более 173 миллиардов рублей, уточнила она.
Основным источником доходов являются налоги на прибыль и имущество организаций, а также на доходы физических лиц, они формируют 80% бюджета региона. Безвозмездные поступления – межбюджетные трансферы из федерального бюджета и трансферты за счет программы "Сотрудничество" – составляют порядка 10% доходов, еще 1-1,5% приходятся на неналоговые поступления.
Глава департамента финансов отметила, что Югра проводит активную инвестиционную политику, ежегодно принимаются постановления правительства округа, направленные на поиск новых путей для увеличения доходов, в том числе через расширение налогового потенциала. Помимо этого, уровень долговой нагрузки ХМАО один из самых низких среди субъектов РФ, подчеркнула Дюдина.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 13:22Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре запустили инновационный интенсив для чиновников
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаХанты-Мансийский автономный округЮграРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода