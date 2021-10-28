https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756666617.html

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год - РИА Новости, 28.10.2021

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:29

2021-10-28T13:29

2021-10-28T16:54

госдума рф

экономика

антон силуанов

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября.За проголосовали 338 депутатов, против — 82, воздержался один человек."Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", — заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя документ членам нижней палаты.Он заверил, что все задачи по нацпроектам и пунктам послания президента профинансированы в полном объеме. На цели развития в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, в 2023-м — четыре триллиона, в 2024-м — 4,1 триллиона рублей, сообщил министр.Еще около триллиона рублей заложены на финансирование проектов в ключевых направлениях."Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших COVID людей, "Санитарный щит", это подразумевает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев после обнаружения такого вируса. Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика, это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления", — добавил глава Минфина.Силуанов отметил, что казначейство в полном объеме заложило финансирование гособоронзаказа и обеспечило решение президента по повышению зарплат силовикам и военным.Также на предстоящую трехлетку предусмотрено инвестирование более 2,5 триллиона рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) прежде всего в авто- и железнодорожную инфраструктуру, переработку газа, обновление парка воздушных судов.Согласно внесенному правительством проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023-й — 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024-й — 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП) соответственно. В результате первые два года будет профицит: в 2022 году — 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), в 2023-м — 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны с ежегодным ростом экономики на три процента в течение ближайших трех лет. Ожидаемый объем валового продукта в 2022 году определили на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023-м — 141,9 триллиона рублей, в 2024-м — 151,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755259955.html

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756522532.html

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госдума рф, экономика, антон силуанов, россия