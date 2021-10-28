Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756666617.html
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год - РИА Новости, 28.10.2021
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:29
2021-10-28T16:54
госдума рф
экономика
антон силуанов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756713276_0:0:847:476_1920x0_80_0_0_c2b5d1b26aa9e40e3850436732c9290f.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября.За проголосовали 338 депутатов, против — 82, воздержался один человек."Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", — заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя документ членам нижней палаты.Он заверил, что все задачи по нацпроектам и пунктам послания президента профинансированы в полном объеме. На цели развития в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, в 2023-м — четыре триллиона, в 2024-м — 4,1 триллиона рублей, сообщил министр.Еще около триллиона рублей заложены на финансирование проектов в ключевых направлениях."Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших COVID людей, "Санитарный щит", это подразумевает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев после обнаружения такого вируса. Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика, это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления", — добавил глава Минфина.Силуанов отметил, что казначейство в полном объеме заложило финансирование гособоронзаказа и обеспечило решение президента по повышению зарплат силовикам и военным.Также на предстоящую трехлетку предусмотрено инвестирование более 2,5 триллиона рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) прежде всего в авто- и железнодорожную инфраструктуру, переработку газа, обновление парка воздушных судов.Согласно внесенному правительством проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023-й — 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024-й — 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП) соответственно. В результате первые два года будет профицит: в 2022 году — 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), в 2023-м — 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны с ежегодным ростом экономики на три процента в течение ближайших трех лет. Ожидаемый объем валового продукта в 2022 году определили на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023-м — 141,9 триллиона рублей, в 2024-м — 151,5 триллиона рублей.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755259955.html
https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756522532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756713276_82:0:847:574_1920x0_80_0_0_dea27877c5efcced90f207a9ae8c840e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, экономика, антон силуанов, россия
13:29 28.10.2021 (обновлено: 16:54 28.10.2021)
 
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября.
За проголосовали 338 депутатов, против — 82, воздержался один человек.
"Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", — заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя документ членам нижней палаты.
Он заверил, что все задачи по нацпроектам и пунктам послания президента профинансированы в полном объеме. На цели развития в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, в 2023-м — четыре триллиона, в 2024-м — 4,1 триллиона рублей, сообщил министр.
Еще около триллиона рублей заложены на финансирование проектов в ключевых направлениях.
"Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших COVID людей, "Санитарный щит", это подразумевает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырех месяцев после обнаружения такого вируса. Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика, это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления", — добавил глава Минфина.
Силуанов отметил, что казначейство в полном объеме заложило финансирование гособоронзаказа и обеспечило решение президента по повышению зарплат силовикам и военным.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:43Распространение коронавируса
Силуанов оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом
Также на предстоящую трехлетку предусмотрено инвестирование более 2,5 триллиона рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) прежде всего в авто- и железнодорожную инфраструктуру, переработку газа, обновление парка воздушных судов.

"Такой объем ресурсов никогда не направлялся в нашей новейшей истории не только из ФНБ, но и вообще из суверенных фондов России", — заявил министр.

Согласно внесенному правительством проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023-й — 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024-й — 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП) соответственно.
В результате первые два года будет профицит: в 2022 году — 1,33 триллиона рублей (один процент ВВП), в 2023-м — 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).
Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны с ежегодным ростом экономики на три процента в течение ближайших трех лет. Ожидаемый объем валового продукта в 2022 году определили на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023-м — 141,9 триллиона рублей, в 2024-м — 151,5 триллиона рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 16:28
Правительство открыто к диалогу с Госдумой по бюджету, заявил Мишустин
 
Госдума РФЭкономикаАнтон СилуановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода