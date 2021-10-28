https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756620095.html
Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета
Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета - РИА Новости, 28.10.2021
Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам в Госдуме, что партия поддержит бюджет страны. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:04
2021-10-28T10:04
2021-10-28T10:40
политика
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам в Госдуме, что партия поддержит бюджет страны."Это главный закон, каждый год мы принимаем бюджет страны в сентябре. Хотя лучше перенести на весну, чтобы лучше можно было подготовиться к его исполнению. Мы поддерживаем бюджет, поскольку это деньги всей страны, остановятся платежи", - заявил Жириновский.Также он добавил, что некоторые оппозиционные партии радикального толка при этом хитрят."Знают, что бюджет будет принят, и на всякий случай они не будут голосовать за. А если не примем бюджет (что будет)?", - сообщил Жириновский.Кроме того, он отметил, что лучше увеличить затраты на здравоохранение и образование.
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политика, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
10:04 28.10.2021 (обновлено: 10:40 28.10.2021)
Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета
Жириновский: ЛДПР проголосует за бюджет на 2022-2024 годы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
заявил журналистам в Госдуме
, что партия поддержит бюджет страны.
"Это главный закон, каждый год мы принимаем бюджет страны в сентябре. Хотя лучше перенести на весну, чтобы лучше можно было подготовиться к его исполнению. Мы поддерживаем бюджет, поскольку это деньги всей страны, остановятся платежи", - заявил Жириновский.
Также он добавил, что некоторые оппозиционные партии радикального толка при этом хитрят.
"Знают, что бюджет будет принят, и на всякий случай они не будут голосовать за. А если не примем бюджет (что будет)?", - сообщил Жириновский.
Кроме того, он отметил, что лучше увеличить затраты на здравоохранение и образование.