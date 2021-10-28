https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756620095.html

Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета

Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета - РИА Новости, 28.10.2021

Депутаты ЛДПР проголосуют за принятие бюджета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам в Госдуме, что партия поддержит бюджет страны. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:04

2021-10-28T10:04

2021-10-28T10:40

политика

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам в Госдуме, что партия поддержит бюджет страны."Это главный закон, каждый год мы принимаем бюджет страны в сентябре. Хотя лучше перенести на весну, чтобы лучше можно было подготовиться к его исполнению. Мы поддерживаем бюджет, поскольку это деньги всей страны, остановятся платежи", - заявил Жириновский.Также он добавил, что некоторые оппозиционные партии радикального толка при этом хитрят."Знают, что бюджет будет принят, и на всякий случай они не будут голосовать за. А если не примем бюджет (что будет)?", - сообщил Жириновский.Кроме того, он отметил, что лучше увеличить затраты на здравоохранение и образование.

https://ria.ru/20211028/rossiya-1756554584.html

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политика, владимир жириновский, лдпр, госдума рф