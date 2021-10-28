https://ria.ru/20211028/bratislava-1756425799.html

Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры

Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры

Власти Братиславы планируют избавиться от рекламы, которая портит городской пейзаж, сообщает "Европульс". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T03:50

2021-10-28T03:50

2021-10-28T03:50

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Братиславы планируют избавиться от рекламы, которая портит городской пейзаж, сообщает "Европульс".Самые строгие ограничения коснутся зеленых зон и набережных — там баннеры будут убраны совсем. С улиц города также исчезнут билборды площадью более 13 квадратных метров, а оставшиеся щиты разрешат вешать не менее чем в 100 метрах друг от друга.Раньше в городе не было официального запрета на размещение рекламы. Однако мэрия следила, чтобы баннеры не закрывали виды и не создавали "визуальный смог" (так специалисты называют чрезмерное количество щитов и растяжек). Таким образом, только за этот год Братиславе удалось избавиться от 411 объектов.Тем не менее, некоторые фирмы не шли на контакт с властями и продолжали "засорять" рекламой город.

https://ria.ru/20211020/praga-1755218265.html

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