https://ria.ru/20211028/bratislava-1756425799.html
Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры
Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры - РИА Новости, 28.10.2021
Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры
Власти Братиславы планируют избавиться от рекламы, которая портит городской пейзаж, сообщает "Европульс". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:50
2021-10-28T03:50
2021-10-28T03:50
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Братиславы планируют избавиться от рекламы, которая портит городской пейзаж, сообщает "Европульс".Самые строгие ограничения коснутся зеленых зон и набережных — там баннеры будут убраны совсем. С улиц города также исчезнут билборды площадью более 13 квадратных метров, а оставшиеся щиты разрешат вешать не менее чем в 100 метрах друг от друга.Раньше в городе не было официального запрета на размещение рекламы. Однако мэрия следила, чтобы баннеры не закрывали виды и не создавали "визуальный смог" (так специалисты называют чрезмерное количество щитов и растяжек). Таким образом, только за этот год Братиславе удалось избавиться от 411 объектов.Тем не менее, некоторые фирмы не шли на контакт с властями и продолжали "засорять" рекламой город.
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братислава, новости - туризм, туризм
Власти Братиславы планируют убрать с улиц рекламные баннеры
В Братиславе с улиц убирают рекламу, которая портит городские виды
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Власти Братиславы планируют избавиться от рекламы, которая портит городской пейзаж, сообщает
"Европульс".
Самые строгие ограничения коснутся зеленых зон и набережных — там баннеры будут убраны совсем. С улиц города также исчезнут билборды площадью более 13 квадратных метров, а оставшиеся щиты разрешат вешать не менее чем в 100 метрах друг от друга.
Раньше в городе не было официального запрета на размещение рекламы. Однако мэрия следила, чтобы баннеры не закрывали виды и не создавали "визуальный смог" (так специалисты называют чрезмерное количество щитов и растяжек). Таким образом, только за этот год Братиславе удалось избавиться от 411 объектов.
Тем не менее, некоторые фирмы не шли на контакт с властями и продолжали "засорять" рекламой город.