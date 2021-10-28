https://ria.ru/20211028/biznes-1756657579.html

Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 28.10.2021

Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Правительство продолжит реализовывать программу кредитной поддержки для наиболее пострадавших отраслей, выдача новых кредитов в рамках поддержки бизнеса в РФ... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:57

2021-10-28T12:57

2021-10-28T12:57

экономика

бизнес

правительство рф

михаил мишустин

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство продолжит реализовывать программу кредитной поддержки для наиболее пострадавших отраслей, выдача новых кредитов в рамках поддержки бизнеса в РФ начнется 1 ноября, завершится до конца года, на эти цели будет выделено до 20 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня завершим подготовку нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекции. На прошлой неделе наши предложения на этот счет были одобрены президентом. Снова будет действовать программа кредитной поддержки "ФОТ 3.0" для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что цель программы – сохранение занятности и операционной деятельности организаций."Выдача новых кредитов по "ФОТ 3.0" начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года. На реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 миллиардов рублей", - сказал премьер.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html

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экономика, бизнес, правительство рф, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии