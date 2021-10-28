https://ria.ru/20211028/biznes-1756657579.html
Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 28.10.2021
Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Правительство продолжит реализовывать программу кредитной поддержки для наиболее пострадавших отраслей, выдача новых кредитов в рамках поддержки бизнеса в РФ... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:57
2021-10-28T12:57
2021-10-28T12:57
экономика
бизнес
правительство рф
михаил мишустин
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bf6030c51acefc9025adf6300273004.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство продолжит реализовывать программу кредитной поддержки для наиболее пострадавших отраслей, выдача новых кредитов в рамках поддержки бизнеса в РФ начнется 1 ноября, завершится до конца года, на эти цели будет выделено до 20 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня завершим подготовку нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекции. На прошлой неделе наши предложения на этот счет были одобрены президентом. Снова будет действовать программа кредитной поддержки "ФОТ 3.0" для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что цель программы – сохранение занятности и операционной деятельности организаций."Выдача новых кредитов по "ФОТ 3.0" начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года. На реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 миллиардов рублей", - сказал премьер.
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7ac932462671e512d7be6750711074f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бизнес, правительство рф, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии
Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Правительство выделит до 20 миллиардов рублей на программу кредитной поддержки бизнеса