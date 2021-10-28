11:57 28.10.2021 (обновлено: 12:17 28.10.2021)
СК Белоруссии расследует гибель подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники Следственного комитета Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проверяет обстоятельства гибели в ИВС в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова в Москве, предварительные данные говорят о самоубийстве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее источник сообщил РИА Новости о задержании подозреваемого на территории Белоруссии, на днях его должны были доставить в Москву. Позднее в СМИ появилась информация о том, что предполагаемого убийцу нашли мертвым. В посольстве России РИА Новости ранее заявили, что проверяют эти данные. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что подозреваемый в убийстве в Москве семейства банкира покончил с собой в изоляторе в Белоруссии.
"Следственный комитет Беларуси проверяет обстоятельства гибели в ИВС в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве", - отметили в пресс-службе. Представитель ведомства добавил, что "следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе". "В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", - подчеркнули в пресс-службе.
Во вторник в квартире на Мосфильмовской улице Москвы обнаружили убитыми трех человек: мужчину, женщину и ребенка. По словам источника РИА Новости, главой семейства был бывший топ-менеджер обанкротившегося "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, осужденный два года назад за хищение и преднамеренное банкротство. По решению суда, он с сообщниками должен был уплатить Агентству по страхованию вкладов более 8,4 миллиардов рублей. Мотивы тройного убийства расследуются.