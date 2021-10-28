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Россияне назвали идеальный автомобиль для начинающего водителя
Россияне назвали идеальный автомобиль для начинающего водителя - РИА Новости, 28.10.2021
Россияне назвали идеальный автомобиль для начинающего водителя
Подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T06:10
2021-10-28T06:11
общество
авто
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя, следует из опроса, проведенного "Авто.ру".Примерно 67% опрошенных считают, что первой машиной должна быть именно иномарка, а не отечественная модель. По их мнению, таких автомобилей в хорошем состоянии больше.Повышать водительские навыки больше половины (62%) пользователей сервиса рекомендуют на автомобиле с механической коробкой передач. Респонденты считают, что навык управления автомобилем на "механике" всё ещё может пригодиться автолюбителю, — а значит, стоит наработать опыт.Выбирая между габаритами первого автомобиля, 63% россиян советуют обратить внимание на гольф-класс. Это, в частности, могут быть Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane или BMW 1 серии. Только 15% пользователей считает, что нужно присмотреться к компактным моделям: найти место для парковки в городе будет проще. Ещё 13% — за кроссовер: посадка в таких машинах выше, а значит, перемещаться будет комфортнее. Тех, кто отдаёт предпочтение большим моделям, потому что они "безопаснее", — немного, всего 9% респондентов, следует из результатов опроса.В "Авто.ру" также провели дополнительное исследование о конкретных моделях автомобилей для начинающих водителей. Респондентов попросили проголосовать, какую машину они хотели бы иметь в качестве первой. Выбирали среди самых популярных моделей на "Авто.ру" с начала 2021 года. Участие в опросе приняли около тысячи человек."Большинство предпочли Toyota Camry: за новую отдали голоса 19%, а за подержанную — 16%. Далее среди б/у автомобилей респонденты выделили двух представителей концерна Volkswagen: Polo (11%) и Tiguan (11%), а также Mercedes E-класса (10,5%) и Hyundai Solaris (10,5%). В рейтинге новых автомобилей после Camry второе место заняли модели KIA Rio и Skoda Octavia (по 11,5%), далее Ford Focus (11%) и BMW 4 серии (10,5%)", - свидетельствуют данные опроса сервиса.
https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html
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общество, авто
06:10 28.10.2021 (обновлено: 06:11 28.10.2021)
 
Россияне назвали идеальный автомобиль для начинающего водителя

Опрос "Авто.ру" показал идеальный, по мнению россиян, автомобиль для начинающего водителя

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя, следует из опроса, проведенного "Авто.ру".
"Почти половина респондентов (48%) советует набираться опыта на "свежем" автомобиле с пробегом: вероятность поломок меньше, а такие сложности новичку ни к чему… Немало и тех, кто считает, что покупать надо машину, которую будет "не жалко", — так ответили 40% пользователей. Новый же автомобиль в качестве первого личного транспорта рекомендует всего 12% автолюбителей", - говорится в результатах опроса, участие в котором приняли 1,2 тысячи пользователей сервиса.
Примерно 67% опрошенных считают, что первой машиной должна быть именно иномарка, а не отечественная модель. По их мнению, таких автомобилей в хорошем состоянии больше.
Повышать водительские навыки больше половины (62%) пользователей сервиса рекомендуют на автомобиле с механической коробкой передач. Респонденты считают, что навык управления автомобилем на "механике" всё ещё может пригодиться автолюбителю, — а значит, стоит наработать опыт.
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Автолюбителям назвали опции в авто, без которых можно обойтись
Выбирая между габаритами первого автомобиля, 63% россиян советуют обратить внимание на гольф-класс. Это, в частности, могут быть Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane или BMW 1 серии. Только 15% пользователей считает, что нужно присмотреться к компактным моделям: найти место для парковки в городе будет проще. Ещё 13% — за кроссовер: посадка в таких машинах выше, а значит, перемещаться будет комфортнее. Тех, кто отдаёт предпочтение большим моделям, потому что они "безопаснее", — немного, всего 9% респондентов, следует из результатов опроса.
В "Авто.ру" также провели дополнительное исследование о конкретных моделях автомобилей для начинающих водителей. Респондентов попросили проголосовать, какую машину они хотели бы иметь в качестве первой. Выбирали среди самых популярных моделей на "Авто.ру" с начала 2021 года. Участие в опросе приняли около тысячи человек.
"Большинство предпочли Toyota Camry: за новую отдали голоса 19%, а за подержанную — 16%. Далее среди б/у автомобилей респонденты выделили двух представителей концерна Volkswagen: Polo (11%) и Tiguan (11%), а также Mercedes E-класса (10,5%) и Hyundai Solaris (10,5%). В рейтинге новых автомобилей после Camry второе место заняли модели KIA Rio и Skoda Octavia (по 11,5%), далее Ford Focus (11%) и BMW 4 серии (10,5%)", - свидетельствуют данные опроса сервиса.
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