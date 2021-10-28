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В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов

В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов - РИА Новости, 28.10.2021

В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в четверг вручил директорам сельских школ республики ключи от 18 новых автобусов, закупленных на средства федерального... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:57

2021-10-28T15:57

2021-10-28T15:57

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в четверг вручил директорам сельских школ республики ключи от 18 новых автобусов, закупленных на средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба руководителя региона."На федеральные средства были закуплены и отправились по учебным заведениям Ингушетии шесть УАЗов, десять ГАЗов и два ПАЗа. Это вторая в этом году партия автобусов для региона – в начале нового года школам в районах республики передали 12 автобусов", - говорится в сообщении.Калиматов отметил, что подвоз детей в школу и обратно является одним из важных элементов комплексной работы по обеспечению их безопасности в ходе учебного процесса."Новые машины получат в основном сельские школы. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности", - отметил глава Ингушетии.Он подчеркнул, что главная задача республиканских властей – создать равные условия для получения образования всеми детьми, независимо от места жительства, материального положения семьи и здоровья ребенка.

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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов