https://ria.ru/20211028/avtobusy-1756699466.html
В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов
В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов - РИА Новости, 28.10.2021
В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в четверг вручил директорам сельских школ республики ключи от 18 новых автобусов, закупленных на средства федерального... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:57
2021-10-28T15:57
2021-10-28T15:57
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в четверг вручил директорам сельских школ республики ключи от 18 новых автобусов, закупленных на средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба руководителя региона."На федеральные средства были закуплены и отправились по учебным заведениям Ингушетии шесть УАЗов, десять ГАЗов и два ПАЗа. Это вторая в этом году партия автобусов для региона – в начале нового года школам в районах республики передали 12 автобусов", - говорится в сообщении.Калиматов отметил, что подвоз детей в школу и обратно является одним из важных элементов комплексной работы по обеспечению их безопасности в ходе учебного процесса."Новые машины получат в основном сельские школы. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности", - отметил глава Ингушетии.Он подчеркнул, что главная задача республиканских властей – создать равные условия для получения образования всеми детьми, независимо от места жительства, материального положения семьи и здоровья ребенка.
https://ria.ru/20211027/detsad-1756473842.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
В Ингушетии сельские школы получили 18 новых автобусов
Глава Ингушетии Калиматов вручил директорам сельских школ ключи от 18 новых автобусов
НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
в четверг вручил директорам сельских школ республики ключи от 18 новых автобусов, закупленных на средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"На федеральные средства были закуплены и отправились по учебным заведениям Ингушетии шесть УАЗов, десять ГАЗов и два ПАЗа. Это вторая в этом году партия автобусов для региона – в начале нового года школам в районах республики передали 12 автобусов", - говорится в сообщении.
Калиматов отметил, что подвоз детей в школу и обратно является одним из важных элементов комплексной работы по обеспечению их безопасности в ходе учебного процесса.
"Новые машины получат в основном сельские школы. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности", - отметил глава Ингушетии.
Он подчеркнул, что главная задача республиканских властей – создать равные условия для получения образования всеми детьми, независимо от места жительства, материального положения семьи и здоровья ребенка.